По его информации министерством ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах и на прилегающей к землям лесного фонда территории. Для уменьшения класса пожарной опасности ответственными дежурными ведомства в круглосуточном режиме ведется работа по отслеживанию и обработке термических точек.

На территории республики также введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ, в том числе разведение костров. Усилена работа по противопожарной пропаганде по информированию населения о бережном отношении к природе, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, требований по запрету на выжигание сухой травянистой растительности.

По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, организовано и проведено более 560 массовых профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности, в местах проживания социально незащищенных категорий населения, наиболее подверженных пожарам, установлены автономные пожарные извещатели, проводятся патрулирования в сельских поселениях, граничащих с лесными участками, и т. д.

С начала года на территории региона зарегистрировано 151 возгорание. Из них сухая растительность горела 32 раза. К административной ответственности привлечено 14 человек.

Напомним, с 11 по 19 июля сотрудники МЧС России по Ингушетии 16 раз привлекались на тушение пожаров, спасено два человека.

Представителями чрезвычайного ведомства с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 150 человек. Проведено одно мероприятие с участием представителей СМИ.

В ГУ МЧС по региону призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.