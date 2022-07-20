Пожароопасность

Защитить леса от огня

Горные села Ингушетии отнесены к районам, наиболее подверженным угрозе возникновения природных пожаров

0

В июле в Ингушетии наблюдается 3-4 класс пожарной опасности в связи с погодными условиями, селения Джейрах и Ольгети определены как районы, наиболее подверженные угрозе возникновения природных пожаров. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Али Султыгов на совещании в правительстве.

По его информации министерством ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах и на прилегающей к землям лесного фонда территории. Для уменьшения класса пожарной опасности ответственными дежурными ведомства в круглосуточном режиме ведется работа по отслеживанию и обработке термических точек.

На территории республики также введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ, в том числе разведение костров. Усилена работа по противопожарной пропаганде по информированию населения о бережном отношении к природе, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, требований по запрету на выжигание сухой травянистой растительности.

По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, организовано и проведено более 560 массовых профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности, в местах проживания социально незащищенных категорий населения, наиболее подверженных пожарам, установлены автономные пожарные извещатели, проводятся патрулирования в сельских поселениях, граничащих с лесными участками, и т. д.

С начала года на территории региона зарегистрировано 151 возгорание. Из них сухая растительность горела 32 раза. К административной ответственности привлечено 14 человек.

Напомним, с 11 по 19 июля сотрудники МЧС России по Ингушетии 16 раз привлекались на тушение пожаров, спасено два человека.

Представителями чрезвычайного ведомства с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 150 человек. Проведено одно мероприятие с участием представителей СМИ.

В ГУ МЧС по региону призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
Энергетики Ингушетии прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты
В Ингушетии будут проходить съемки фильма-мюзикла «Бременские музыканты»
Руководитель УФССП по Ингушетии проведет выездной прием граждан
27-летний житель Ингушетии подозревается в покушении на убийство
Сотрудники МЧС по Ингушетии за неделю 16 раз выезжали на тушение пожаров
Минздрав Ингушетии начал проверку после жалобы пациентки на условия в ИРКБ
Жителей Назрановского района Ингушетии призвали принять участие в акции «Вода России»
Погибшему на Украине капитану Адаму Хамхоему присвоили звание Героя России
В Ингушетии стартовали курсы переобучения в рамках нацпроекта «Демография» для 98 человек
Власти города Назрани Ингушетии актуализировали проблему отсутствия документаций на домовладения

Главное

Яндекс.Метрика

 