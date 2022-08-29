На выставке были представлены авторские работы С. Мерешкова, так называемый игровой инвентарь, который использовался нашими предками в недалеком прошлом и седой древности.

Автор в ходе выставки рассказал посетителям о традиционных видах игрового досуга, который был принят у предков ингушей. Также он с большим интересом рассказывал о старинных, забытых уже народных забавах, донесенных из глубины веков мудростью поколений.

«Игры, популярные у наших прадедов, к сожалению, забыты, — говорит автор. — Что мы теряем с уходом этого пласта национальной культуры? Очень многое. Ведь у каждой эпохи были свои игры. Игровое начало присутствует во многих моментах, на них выстроены и жизненно важные ситуации. Поэтому можно сказать, что игра — не только детская привилегия. Это народная интерпретация происходящего вокруг, развития общества, культуры. И народная педагогика. В старину школ не было, а подрастающее поколение необходимо было развивать, учить, готовить к суровым жизненным испытаниям».

Султан Алаудинович в ходе выставки представил на суд зрителей и свою книгу «Г1алг1ай ловзараши, ловзара куцаши», где собраны все известные с незапамятных времен ингушские народные игры. Эта книга, собранная по крупицам, где содержатся игры предков, скороговорки и считалки, по мнению многих ученых и этнографов, имеет огромную значимость в сохранении культурного наследия нашего народа.

«Сегодня игр и игрушек множество, — говорит Султан, — но далеко не все они закладывают позитивный фундамент. Поймите меня правильно, я не призываю вернуться к играм предков, время идёт, архаичное уходит. Задача моей книги заключается в том, чтобы рассказать о традициях, сложенных не на пустом месте — на вековом опыте. Это попытка сохранить культуру народа, а игры — часть этой культуры. Кое-что из прежних игр я бы всё-таки вернул — те же «чёртовы путы», которые не каждый может расплести. Это не просто игра на логику, а хорошая тренировка».

По словам организатора выставки, научного сотрудника музея краеведения Жанны Дзейтовой, цель данного мероприятия состояла в том, чтобы показать и рассказать подрастающему поколению культуру и самобытность своего края, познакомить детей с историческим наследием ингушского народа.

«Как мы знаем, начало своего воспитания, в том числе и патриотического, человек берет там, где родился, где он прошел свое духовное и нравственное становление, — говорит Жанна. — А где, как не в музее люди могут воспитывать в себе любовь к Родине и, основываясь на культурных традициях своего народа, знать и помнить о прошлой жизни своих предков? Тем более что если человек не знает историю своего народа, не любит и не уважает его традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего Отечества».

Так считает и автор большой игровой экспозиции, о котором мы решили рассказать нашим читателям более подробно. Для начала необходимо отметить, что Султан Мерешков внес неоценимый вклад в культурное наследие ингушского народа как поэт, писатель, журналист, публицист, лингвист и педагог, который честно и самоотверженно вот уже многие годы трудится на ниве народного просвещения. Он является автором нескольких книг и соавтором ряда научных публикаций и монографий, в том числе академического труда «Ингуши», а также ряда научных публикаций по этнографии и языку. За многолетний самоотверженный труд и сохранение культурного наследия народов России Султан Мерешков награжден золотой медалью, и он с достоинством оправдывает эту высокую награду.

«Отрадно отметить, что Султан Алаудинович является постоянным другом краеведческого музея, — говорит Жанна, — и очень часто устраивает у нас и в других музеях республики всевозможные показы, выставки и экспозиции на исторические темы. Тем самым Султан Мерешков оказывает нам свою ценную помощь в плане воспитания гражданско-патриотических качеств у школьников и молодёжи, что является одной из главных целей коллектива нашего музея. В социуме с такими авторитетными людьми, педагогами с большой буквы мы ведём большую работу по пропаганде краеведения, патриотическому и культурному воспитанию подрастающего поколения. Для этого мы проводим лекции, встречи населения с живыми свидетелями истории, выездные выставки в детских садах, а также готовим статьи для периодической печати. Хочу напомнить, что в 2020 году из 150 музеев России «Лучшим музеем городского поселения» был признан наш Ингушский государственный музей краеведения имени Т. Х. Мальсагова. Это большая заслуга. Здесь у школьников и людей старшего поколения появляется хорошая возможность познакомиться со многими историческими событиями, которые учат нас любить свою страну. Также хотелось бы отметить, что современный посетитель приходит в музей не только за знаниями, но чаще всего за новыми впечатлениями, которые может предоставить только музей. Наше хранилище решает не только задачи образования, но и работает в направлении организации досуга населения, которые позитивно влияют на процессы развития культуры».

Таким образом, сохраняя научно-просветительские функции, музей краеведения не пропускает ни одну возможность, когда совместно с такими инициаторами и вдохновителями, как Султан Мерешков, удается превращать встречи с посетителями в настоящий праздник.

Вот и два года назад, несмотря на эпидемиологические ограничения, соблюдая все нормы карантина, Султан Мерешков провел в краеведческом музее очень интересную выставку «Предметы быта ингушей» о взаимовлиянии русской и ингушской культуры, приуроченную к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. А в прошлом году он передал в дар музею свои книги «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты» и «Записи об этнографии ингушей».

В экспозиции музея краеведения Ингушетии были также представлены материалы из архива Султана Мерешкова. В феврале 2022 года здесь работала экспозиция «Наьна мотт — къаман са» («Родной язык — душа народа»), открывшаяся в рамках Декады ингушского языка и литературы, которая знакомила посетителей с разными этапами развития ингушской филологии, редкими изданиями по родному языку и старыми образцами национального книгоиздательства. Материалы из собственного архива Султана Мерешкова в виде книг по ингушскому языку и литературе вызвали большой интерес у посетителей.

Нынешняя выставка также была по содержанию очень интересной. Это подтвердили многие посетители музея краеведения.

«Как оказалось, старинными ингушскими играми интересуются многие современники, — говорит Султан. — И это не может не радовать. Лично я на этой выставке получил массу положительных эмоций. Я заметил для себя, что у нас растет очень смышлёная и коммуникабельная молодежь. Дети наши очень талантливые, только нам, взрослым, необходимо научиться разглядеть этот дар ребенка и развивать его в нужном направлении.

Что касается тематики своих экспозиций, хотел бы сказать, что этнографический материал, который я представляю нашим жителям, связан не только с наукой, он интересен для любого, кому небезразлично прошлое своего народа. Поэтому в своих исследованиях я стараюсь охватить более широкий круг вопросов, затрагивающих все стороны культуры, быта и народного творчества ингушского народа».

Также с творчеством Султана Мерешкова можно познакомиться с помощью работников Национальной библиотеки Ингушетии, которые хорошо знают о наиболее значимых событиях в творческой биографии Султана Мерешкова, его вкладе в культурное наследие ингушского народа как литератора и этнографа.

Заведующая национально-краеведческим отделом библиотеки Зарема Евлоева говорит, что Султан Мерешков является почетным гостем их учреждения, потому как он принимает активное участие в жизни главного книгохранилища республики.

«Как вы заметили, Султан Алаудинович часто делает нам подарки, — говорит Зарема, — и в прошлом году он передал в дар библиотеки свои новые книги «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты» и «Записи об этнографии ингушей», которые вышли в свет в 2020 году в Ростове-на-Дону. В первом сборнике на ингушском языке автор собрал различные материалы по устному народному творчеству и этнографии ингушей, а также рассматривает особенности песенного языка и неизученных особенностей жанров ингушского фольклора.

Второй сборник является не менее интересным. Здесь собраны тексты по этнографии, фольклору, литературе и истории ингушей. Также здесь читатель сможет найти виды ингушских ремесел, игры, обряды, праздники, ингушский этикет и т. д. Эти книги пользуются большим спросом как среди совсем молодых читателей, так и у взрослой аудитории. Спасибо ему за это. Также хотела бы отметить, что Султан Алаудинович по первому зову откликается на наши приглашения принять участие в различных мероприятиях, которые с завидной периодичностью проходят в стенах нашего учреждения. Пользуясь случаем, от лица всего коллектива НБРИ я хотела бы поблагодарить Султана Алаудовича за его вдохновенный труд и неравнодушное отношение к подрастающему поколению».

Надо отметить, что сбором этнографического материала Султан Мерешков занимается долгие годы. Беседуя со старожилами, изучая материальные и духовные ценности, применяя все доступные способы фиксации того, что можно записать, сфотографировать, зарисовать и т. д., отмечая рациональное и прогрессивное, что существует в культурном наследии прошлого, он исследует быт и культуру ингушского народа.

Также Султан Алаудинович много лет трудится в сфере образования. Он преподавал специальный курс по истории и этнографии в гимназии № 1 г. Назрани, где организовал историко-этнографический клуб, который не раз завоёвывал первые места на различных олимпиадах в нашей республике и за ее пределами.

Когда разговор заходит о Султане Мерешкове, как об очень грамотном человеке, патриоте своего народа, непременно можно услышать, что он является хранителем и популяризатором ингушского языка и фольклора, который считает, что именно через родной язык и создаваемые на нем произведения происходит культурная интеграция народа в мировой культурный процесс.

Говоря на эту наболевшую тему, заслуженный учитель и настоящий знаток ингушского языка Султан Мерешков сделал акцент на том, что именно язык является тем, что делает человека человеком.

«Гибель языка — это невозвратимая потеря частички культурного наследия всего человечества, — говорит Султан Алаудинович. — Достаточно посмотреть на статистические данные и последние исследования ЮНЕСКО, где приводятся отнюдь не утешительные цифры: почти половина из существующих шести тысяч девятисот языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа, в том числе и ингушский. А ведь мы знаем, и ученые всего мира говорят о том, что утративший свой язык, свою культуру народ автоматически обречен на вырождение как этническая единица. Для того чтобы защитить свой ингушский язык, мне думается, что нам нужны такие бессребреники и подвижники, как Владимир Даль, который посвятил сохранению русского языка всю свою жизнь, живя порой месяцами в разных деревнях, общаясь ежедневно с крестьянами. Но нужно учитывать и то, что у русского народа была своя письменность еще в конце первого тысячелетия, а у ингушей она появилась лишь в первые советские годы. И именно отсутствие своей письменности не позволило нам сохранить многое из того, что составляет ценность родного языка. Прежде всего — связанного с языческим периодом. Но нельзя на этом зацикливаться. Время идет, поколения меняются, и язык тоже не стоит на месте. Главное, помнить, что наш родной язык — это частичка нашего «я», нашего самовыражения. И об этом я стараюсь говорить на любых мероприятиях, с любых трибун, особенно в аудиториях, где присутствует молодежь».

Негативной стороной прогресса назвал наш собеседник и то, что молодежь нашей республики стала меньше читать художественную литературу на родном языке, не знает своих классиков поэзии и прозы, и не в состоянии даже ясно и полно излагать свои мысли на ингушском языке.

«Не удивительно, что в последнее время наблюдается тенденция к снижению уровня личностного развития, — говорит Султан, — так как большинство детей, подростков, юношей проводят значительную часть свободного от учебы времени за компьютером, играя, просматривая картинки или бесцельно «бродя» по страничкам в социальных сетях, дабы «убить» время и якобы «отдохнуть». И для того, чтобы переломить эту тенденцию, взрослым надо принимать меры и самим не подавать детям дурной пример.

Все мы знаем, что наше сознание и личностное восприятие формируется в семье. Это аксиома, доказанная многовековой историей человечества. Дети как губка впитывают все, что вокруг них происходит. И если родители будут говорить на родном языке рядом с ними, они «закрепят» этот диалект в памяти, сохранят его и передадут другим поколениям. Также, если дети видят, что и папа, и мама целыми днями «зависают» в телефоне, что же им остается делать? Они и вправду думают, что любого рода гаджеты очень полезны и никакого вреда они не нанесут. Поэтому важно воспитывать детей на собственных примерах, которые можно назвать достойными».

Всесторонне изучая научную, литературную, педагогическую деятельность С. Мерешкова, можно сказать, что он хорошо знаком жителям Ингушетии своим профессионализмом и неравнодушным отношением к прошлому и настоящему ингушского народа. Многолетний труд Султана Алаудиновича в сфере сохранения культурного наследия ингушского народа неоднократно получал высокую оценку. И сегодня он неустанно продолжает повторять, что «знания — это свет, а движение — жизнь, а не путь к гиподинамии». Желание познавать мир и двигаться заменят все лекарства мира, считает наш герой и советует всем идти по этому пути.