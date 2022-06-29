В прошлом году в нем приняли участие около 1,2 тыс. учащихся.

О том, каким образом сказалось на их дальнейшем самоопределении участие в проекте, рассказали сами школьники. Так, по словам ученицы школы № 4 сельского поселения Троицкое Венеры Толдиевой, «Билет в будущее» очень актуален в настоящее время.

«Живой контакт с самим производством — это интересно и полезно. Благодаря этому проекту мы имеем представление о многих профессиях и специальностях, и это помогает нам в выборе своего дела», — сказала она.

Ученица школы № 1 города Сунжи Алифа Льянова призналась в том, что проект помог ей определиться с будущей профессией: «Участие в проекте пришлось как раз кстати. Я много думала о том, какую именно профессию выбрать, и разрывалась между двумя. После прохождения тестов для меня все прояснилось, и теперь я точно знаю, кем стану в будущем. Спасибо всем, кто работал над этим проектом».

Дали Халухаева считает, что выбор будущей специальности должен целиком и полностью соответствовать желаниям самого школьника, поэтому проект, по ее словам, это своевременная помощь тем, кому предстоит сложный выбор будущей профессии.

«Своевременная помощь тем, кто находится в поиске того, что действительно по душе! Многие из нас поступают по принципу „мой папа доктор и я им должен стать“, но благодаря этому проекту многие мои друзья нашли свое призвание и знают, чем будут заниматься в дальнейшем», — отмечает школьница.

Второй сезон проекта в Ингушетии стартует в сентябре. Педагоги-навигаторы знакомятся с передовыми инструментами профориентологии и профориентационной диагностики, изучают новейшие тематические мультимедийные учебные пособия и учатся применять эти знания на практике в рамках проекта «Билет в будущее».

Региональным оператором проекта выступает ЦМИТ «Реновация». Его главный инициатор — Министерство просвещения Российской Федерации. Оператор проекта — Фонд гуманитарных проектов под руководством Ивана Есина.