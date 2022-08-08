Родился Исса Магометович Костоев 8 августа 1942 года. Его родители были безграмотными крестьянами, попавшие под репрессии в военном 1944-м. Тяжелое послевоенное детство в акмолинских степях, где семья почти пять лет обреталась в подвале зернохранилища поселка Жалтыр и тягостный быт, когда взрослым и детям приходилось много и тяжело работать на руднике Бестобе, навсегда остались в памяти маленького мальчика. Но именно в таких условиях, как считает наш герой, формировался и закалялся его характер. Он с малолетства познал цену куска хлеба, ощутил, что такое соленый трудовой пот, постиг такие важные вещи, как интернационализм и правила человеческого общежития.

В одном из недавних интервью по поводу своего восприятия высылки ингушей с земли предков, Исса Костоев сказал следующее: «Это непреходящая боль. Глубокая обида за унижения и утрату близких. Поймите, если несправедливость совершена по отношению к одному из членов семьи, это трагедия семьи. Со временем она забывается. Но когда несправедливость совершается по отношению к целой нации, трагедия намертво отпечатывается в памяти всего народа, боль передаётся из поколения в поколение. Поэтому я, когда вырос, выбрал факультет правоведения именно потому, что хотел посвятить себя утверждению права и справедливости в стране. Взамен произволу».

Начав трудовую деятельность со слесаря автобазы в г. Акмолинске Казахской ССР, Исса Костоев дал себе слово обязательно получить образование, чтобы научиться защищать свои права и права своих близких. Став членом КПСС в 1960 году, он до последнего будет с гордостью носить в кармане партийный билет, олицетворяя его с идеей социальной справедливости.

В 1965 году И. Костоев успешно оканчивает юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова в городе Алма-Ате. Специализируясь на криминологии и криминалистике, прошёл путь от следователя до прокурора-криминалиста в Северо-Осетинской АССР. После перевода в Генпрокуратуру поступил в аспирантуру МГУ, которую успешно окончил в 1980 году.

До 1992 года Исса Костоев работает старшим следователем по особо важным делам, заместителем начальника следственной части и начальником отдела Генеральной прокуратуры в Москве. Именно на этой должности пребывал Костоев, когда ему удалось прервать 12-летний кровавый след ростовского маньяка и убийцы А. Чикатило. Можно сказать, что судьбы этих двух человек превратились в настоящее противостояние. Оба столкнулись с жизненной несправедливостью: семью уроженца ингушского села Экажево изгнали в Казахстан, где Исса Костоев поклялся бороться с несправедливостью. Маньяк Чикатило из украинского села Яблочное выбрал иной путь: мстить, взращивая в себе пороки и ненависть.

Дело серийного убийцы — маньяка Чикатило в 80-е годы потрясло всю страну. Жертва следовала за жертвой, невинные дети и женщины погибали в страшных муках, а убийца-извращенец так ловко заметал следы, что его не могли поймать на протяжении нескольких лет.

Чтобы положить конец этому кошмару и разоблачить преступника, требовался особый талант криминалиста, нужен был следователь от бога. Таким человеком стал Исса Костоев, который прибыл из Москвы в Ростов, и в ноябре 1986 года принял дело к производству. До этого Чикатило искали 8 лет, и, как установило следствие, по этому делу был расстрелян один невиновный человек.

Изучив и проанализировав все имевшиеся материалы, И. Костоев пришел к выводу, что вначале ему придется бороться против запущенной бюрократической машины местного следствия. Было это очень непросто. Между тем в разных районах области обнаруживались истерзанные трупы жертв. Пришлось по новой организовать следственную и оперативно-розыскную работу, которая под руководством Иссы Костоева продолжалась почти четыре года. За это время через них прошли десятки тысяч людей, которых проверяли на причастность к преступлениям.

Среди прочих, московский следователь арестовал человека, с которого прежде были сняты все подозрения. Он в свое время более 6 месяцев сидел под стражей и отрабатывался на причастность к этим убийствам. Но, в конечном итоге ему доказали небольшую кражу, и на том все закончилось.

Но, несмотря на то, что при первом аресте Чикатило в анализе его крови в лаборатории была допущена ошибка, новый следователь продолжал работать с подозреваемым, потому что он по многим параметрам полностью соответствовал криминологическому портрету разыскиваемого преступника. Прямых доказательств вины Чикатило у следователя не было, но была интуиция, основанная на косвенных доказательствах. А Костоев, как он сам признается, в своей работе никогда не делал выводов только на одних доказательствах. Более того, непосредственное общение с подозреваемым для него всегда имело важное значение.

13 ноября 1990 года в лесополосе, прилегающей к железной дороге, был обнаружен очередной труп женщины. Это было последнее убийство Чикатило. В ходе опроса лиц, в том числе и работника милиции, который дежурил на железнодорожной платформе, была установлена группа грибников, среди которых был зафиксирован и грибник по фамилии Чикатило. Не трогая самого Чикатило, следователь начал проверку по разработанной методике.

20 ноября 1990 г. Костоев Исса арестовал Чикатило и на протяжении девяти дней допрашивал его. Допросы эти больше походили на психологические беседы, и только на 6-й день у него появилась уверенность, что преступник может признаться, и это произошло. Когда Чикатило согласился написать заявление о содеянном, следователи узнали, что свое первое преступление маньяк совершил в городе Шахты не в 1980 году, как считало следствие, а двумя годами раньше. Вот что он написал в чистосердечном признании: «Свое первое убийство я совершил в 1978 году в городе Шахты. Это была девочка в красном пальто, которая шла из школы. Я ее убил, изрезал, изнасиловал, выкинул в речку».

Такое убийство не фигурировало у нового следствия. И сделав запрос в соответствующие органы, Костоев выяснил, что по убийству девочки ошибочно был арестован и впоследствии расстрелян совсем непричастный к этому злодейству человек. Александр Кравченко, который под пытками дал признательные показания, просто не выдержал и оговорил себя. В последнем томе уголовного дела Исса Костоев обнаружил жалобу обвиняемого А. Кравченко в Президиум Верховного Совета СССР на 42 листах. Когда он начал читать, обнаружил такие слова: «Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невинного человека, оставляя моего ребенка без отца». «Пожалуй, это была самая тяжелая ночь во всей моей следственной биографии», — вспоминал впоследствии Исса Магометович.

Не куривший до этого 9 месяцев, он вновь взял в руки сигарету, читая эти скорбные строки из последней жалобы осуждённого. С тех пор Исса Костоев ратует за уголовную ответственность оперативников, прокуроров, судей за ошибки в проведении расследования. «Только тогда можно будет установить диктатуру закона, как это сформулировал наш президент, когда за каждое совершенное преступление неминуемо наступает ответственность», — говорит он.

Как только закрыли дело Чикатило, и Ростовского потрошителя расстреляли, Костоев получил всероссийскую славу. Исса Магомедович в 90-е нестабильные годы был назначен представителем Президента Российской Федерации в Республике Ингушетия. После известных трагических событий осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе он ушел с этого поста, так как был не согласен с действующей политикой.

Затем стал членом Совета Федерации, где принимал важные законы страны. Еще несколько лет Исса Магометович служил в прокуратуре России, где защищал интересы страны и своей родной республики. Отойдя от непосредственной работы в качестве следователя, Исса Магометович зорко наблюдал за тем, что происходило в родной для него Ингушетии, душой болея за свой народ. Как политический деятель, Исса Костоев придерживался взглядов, целиком и полностью совпадающих с праведностью действий, чего бы это не касалось.

Сегодня, оглядываясь на богатый трудовой путь Иссы Костоева и на его безупречную профессиональную карьеру, можно сказать: именно так он жил и работал, да и по сей день продолжает следовать этим принципам. Правоохранитель, который с юности вел непримиримую борьбу с теми, кто не желает жить честно, сумел защитить не одного человека, остановив страшные деяния. Именно ему принадлежит ключевая роль в поимке одного из самых страшных советских преступников — серийного убийцы Андрея Чикатило. Бестселлер американского писателя Ричарда Лурье «Охота на дьявола» — документальная история задержания и разоблачения этого маньяка и насильника в начале 1990-х — разошелся большими тиражами в 30 странах мира. Главным положительным героем, покаравшим это исчадие ада, в нем значится именно он, Исса Костоев.

Кроме этого, за время трудовой деятельности Костоев расследовал сотни дел. Таким образом, упорно преодолев множество трудностей, он стал одной из ярких легенд советской правоохранительной системы, и, как справедливо писала про него российская пресса, при этом он нередко наживал себе врагов не только среди фигурантов уголовных дел, но и среди своих не очень честных коллег. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что Исса Магометович Костоев — гордость своего народа, дослужившийся до звания генерал-майора юстиции.

Не умеющий сидеть без дела Исса Магометович в соавторстве с Андреем Викторовым издал книгу «Россия: преступный мир», где раскрывает панораму преступности, захлестнувшей страну в 80–90-е годы. По оценкам профессионалов, это действительно серьезный аналитический труд о положении дел на криминальном фронте.

Видный политический и общественный деятель, заслуженный юрист Российской Федерации, Государственный советник юстиции удостоен высоких правительственных наград. Исса Костоев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».

Сегодня Иссе Магометовичу Костоеву исполняется 80 лет. К великому счастью, человек-легенда ингушского народа находится в полном здравии и полон новых идей. Он по-прежнему отстаивает справедливость так, как её понимает, во имя будущих поколений.

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляра и желает Иссе Магометовичу Костоеву долгих лет жизни и большого человеческого счастья!