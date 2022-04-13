Росгвардейцы рассказали ребятам о зверствах фашистов в лагерях смерти, стойкости их узников — как взрослых, так и детей. В свою очередь школьники подготовили тематический материал, с которым выступили перед сотрудниками вневедомственной охраны и одноклассниками.

«Война отняла у многих детство, право на учебу и даже на саму жизнь. Но враг, вероломно напавший на нашу Родину, не смог отнять у нашего народа веру в победу. Мы обязаны свято хранить память о беспримерном подвиге наших предков, всегда быть настороже и готовыми к защите Отечества», — отметил в своем обращении к молодым людям лейтенант полиции Микаил Китиев.

С призывом чтить и уважать героическую историю нашей страны и тех, кто ее создавал, к школьникам обратились и другие росгвардейцы.