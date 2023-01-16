Традиции

Кольцо в подарок свекрови

Красивая традиция или отход от нее?

0

Одни из самых популярных пабликов в ингушском интернет-сообществе — это группы со свадебной тематикой. Что неудивительно, ведь свадьба — одно из самых торжественных и масштабных мероприятий в нашем народе.

А потому подписчики на таких страницах в социальных сетях исчисляются тысячами: всем интересно дождаться новых фотографий и видео с невестами с воскресных ингушских свадеб и увидеть знакомые лица.

Однако порой замечаешь не только новые лица, но и новые «традиции», о которых ранее даже не слышал. Одна из таких ситуаций вызвала много обсуждений и споров среди наблюдателей: невеста преподнесла свекрови в подарок золотое кольцо.

Мы тоже решили разобраться, насколько приемлем такой жест. Всем нам хорошо известно, что дарение подарков всегда было сильной стороной ингушей и люди никогда не скупились в таких вопросах. Но вместе с тем традиции и обычаи строго регламентировали этот процесс, чтобы проявить должное внимание и уважение к каждому члену процесса бракосочетания и при этом избежать неразумности и излишеств.

«В нашей культуре никогда не было обычая дарить кольцо свекрови. В свое время были очень популярны отрезы тканей, затем недолгий период стали дарить костюмы, в последнее время в основном дарят сундук с постельными принадлежностями», — рассказывает Марьям Тангиева, автор цикла телепередач национальной тематики «Ингушские адаты».

«Кольцо невеста везла только незамужней золовке, как молодой девушке в качестве украшения, которой предстоит выйти замуж. У свекрови же другой статус: она «ц1ен нан», хозяйка дома. Она взрослая женщина другого возраста», — поясняет она.

По мнению Марьям Тангиевой, подарки могут меняться в соответствии со временем, но в них должен отражаться заложенный изначально смысл.

Стоит также отметить и тот момент, что кольцо издревле преподносилось матери невесты. Это делалось в качестве благодарности и уважения за то, что она ее вырастила, воспитала и передала новой семье. Преподнося ей кольцо, сторона жениха тем самым отмечала ее особый статус.

Об этом говорится и в книге «Семья и семейный быт ингушей (XIX — начала XX вв.) Фатимы Кудусовой-Долаковой.

«Сватья (мать жениха или заменяющая ее старшая женщина в семье) после сватовства снаряжала одну из женщин (старшую замужнюю дочь или сноху) к матери невесты с подарками — «захала совг1ат ийца». Обычно это были один-два золотых кольца, несколько отрезов дорогих тканей. Мать невесты также одаривала свою сватью, хотя и скромнее».

«Неправильно перемешивать эти моменты между собой, теряя голову. Сегодня финансовые возможности у некоторых людей большие и зачастую вносится много нового и лишнего, что лишь отяжеляет и без того непростой процесс бракосочетания», — говорит Марьям Тангиева.

Того же мнения придерживается 70-летняя жительница Назрани Радимхан.

«Думаю, неправильно вводить подобные новшества и стремиться сделать из них традицию в условиях современного уровня жизни населения. В первую очередь мы должны исходить из того, чем руководствовались наши предки. В свое время они четко определили, что и кому необходимо везти в качестве подарков. Там не было излишеств и расточительства, так как люди жили нелегко. Выбиралось что-то среднее, что мог позволить себе как имеющий хорошие финансовые возможности, так и среднеобеспеченный человек».

Женщина убеждена, что мы должны больше думать не о том, чтобы впечатлить другую сторону, а заботиться друг о друге, тем более что финансовая сторона далеко не главная в процессе создания новой семьи и новых родственных отношений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В УПЧ Ингушетии запустили «горячую линию» по вопросам пенсионной реформы
В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор
В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта
В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий
Электронный орфографический словарь родного языка разработан в Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»
Глава бандгруппы из Ингушетии получил еще один пожизненный срок
Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене»
Хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» занял второе место в международном конкурсе «Таланты Евразии»
Приложение «Сбербанк онлайн» будет обновлено
В Назрани Ингушетии устранен затор канализации во дворе 18-этажного дома

Главное

Яндекс.Метрика

 