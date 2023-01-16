А потому подписчики на таких страницах в социальных сетях исчисляются тысячами: всем интересно дождаться новых фотографий и видео с невестами с воскресных ингушских свадеб и увидеть знакомые лица.

Однако порой замечаешь не только новые лица, но и новые «традиции», о которых ранее даже не слышал. Одна из таких ситуаций вызвала много обсуждений и споров среди наблюдателей: невеста преподнесла свекрови в подарок золотое кольцо.

Мы тоже решили разобраться, насколько приемлем такой жест. Всем нам хорошо известно, что дарение подарков всегда было сильной стороной ингушей и люди никогда не скупились в таких вопросах. Но вместе с тем традиции и обычаи строго регламентировали этот процесс, чтобы проявить должное внимание и уважение к каждому члену процесса бракосочетания и при этом избежать неразумности и излишеств.

«В нашей культуре никогда не было обычая дарить кольцо свекрови. В свое время были очень популярны отрезы тканей, затем недолгий период стали дарить костюмы, в последнее время в основном дарят сундук с постельными принадлежностями», — рассказывает Марьям Тангиева, автор цикла телепередач национальной тематики «Ингушские адаты».

«Кольцо невеста везла только незамужней золовке, как молодой девушке в качестве украшения, которой предстоит выйти замуж. У свекрови же другой статус: она «ц1ен нан», хозяйка дома. Она взрослая женщина другого возраста», — поясняет она.

По мнению Марьям Тангиевой, подарки могут меняться в соответствии со временем, но в них должен отражаться заложенный изначально смысл.

Стоит также отметить и тот момент, что кольцо издревле преподносилось матери невесты. Это делалось в качестве благодарности и уважения за то, что она ее вырастила, воспитала и передала новой семье. Преподнося ей кольцо, сторона жениха тем самым отмечала ее особый статус.

Об этом говорится и в книге «Семья и семейный быт ингушей (XIX — начала XX вв.) Фатимы Кудусовой-Долаковой.

«Сватья (мать жениха или заменяющая ее старшая женщина в семье) после сватовства снаряжала одну из женщин (старшую замужнюю дочь или сноху) к матери невесты с подарками — «захала совг1ат ийца». Обычно это были один-два золотых кольца, несколько отрезов дорогих тканей. Мать невесты также одаривала свою сватью, хотя и скромнее».

«Неправильно перемешивать эти моменты между собой, теряя голову. Сегодня финансовые возможности у некоторых людей большие и зачастую вносится много нового и лишнего, что лишь отяжеляет и без того непростой процесс бракосочетания», — говорит Марьям Тангиева.

Того же мнения придерживается 70-летняя жительница Назрани Радимхан.

«Думаю, неправильно вводить подобные новшества и стремиться сделать из них традицию в условиях современного уровня жизни населения. В первую очередь мы должны исходить из того, чем руководствовались наши предки. В свое время они четко определили, что и кому необходимо везти в качестве подарков. Там не было излишеств и расточительства, так как люди жили нелегко. Выбиралось что-то среднее, что мог позволить себе как имеющий хорошие финансовые возможности, так и среднеобеспеченный человек».

Женщина убеждена, что мы должны больше думать не о том, чтобы впечатлить другую сторону, а заботиться друг о друге, тем более что финансовая сторона далеко не главная в процессе создания новой семьи и новых родственных отношений.