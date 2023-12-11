Данная декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни. Особенно эффективно декларация и различные законы о защите прав животных работают в таких странах, как Англия, Германия, Дания. Кстати, Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. В Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятом еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных.

Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха, опыты и развлечения. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия — пикеты и шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т. д.

В России же мероприятия в честь данного дня стали широко проходить с 2004 года. Среди самых известных акций последних лет — это всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), международный конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с планетой» с участием российских звезд-вегетарианцев и другие. Среди главных достижений — это когда в 2009 году природоохранные организации при мощной поддержке российской общественности и творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море.

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания.

Одним из таких защитников животного мира, кто прикладывает все усилия, чтобы облегчить жизнь четвероногих обитателей земли, является и маленькая жительница Ингушетии, учащаяся школы № 8 Назрани Мадина Богатырёва. У неё трепетное отношение к животным с малых лет, как она признаётся в разговоре со мной. Когда отец девочки приносил их домашней кошке еду из магазина, Мадина часто просила его, чтобы он в больших количествах покупал еду для кошек. Тем самым она хотела накормить и бездомных кошек, за которыми всегда наблюдала, присматривалась к ним, жалея их, что они вынуждены добывать себе самостоятельно пропитание.

Занимаясь в свободное от учёбы время бисероплетением, Мадина собрала коллекцию своих изделий, и ей в голову пришла мысль продать свой труд на школьной ярмарке. На вырученные же деньги купить еду для кошек. Эту её идею поддержали в доме родные, зная тёплое отношение дочери к живым существам. Настал день, когда она выставила свой товар и удачно его реализовала, собрав хорошую сумму денег — три тысячи семьсот рублей. Довольная своей выручкой, она тотчас купила в магазине разные продукты и, выбежав на улицу, стала кормить бездомных кошек.

С недавних же пор Мадина входит в состав Ассоциация ремесленников Ингушетии. Она является самым молодым полноправным членом данного сообщества. Часто девочка принимает участие в ярмарках, проводимых ремесленниками республики. Ей очень нравится продавать свои работы. Как она делится, у неё есть своя копилка, куда она откладывает свой бюджет. И из этой суммы выделяет определённую часть денег на еду своим любимицам-кошкам.

Мадина Богатырёва пробует себя в разных направлениях, у девочки разносторонние интересы, ей нравится и хозяйственная часть. Не зря она ещё в четвертом классе приняла участие в конкурсе «Мой семейный бизнес», где стала финалисткой, заняв первое место.

«Я хотела бы заработать много денег, — говорит она, — чтобы обеспечивать животных, у которых нет своего жилища. Мне их очень жаль, так как они зимой мёрзнут в холоде, в дождливую погоду негде им укрыться. Хотелось бы обратиться ко всем, кто неравнодушен к страданиям этих милых существ, чтобы они не выкидывали остатки пищи, а кормили бы их».

В настоящее время в защиту животных выступают миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного отношения к ним. Так давайте же и мы со своей стороны станем уделять им больше внимания.