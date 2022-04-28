С 7 по 10 апреля в городе Великой Новгород Новгородской области прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти — 2022».

Среди 66 регионов России, которые приняли участие в данной патриотической акции, Ингушетию представлял региональный координатор партийного проекта «Историческая память» политической партии «Единая Россия», руководитель поискового движения в республике Дзейтов Беслан.

На торжественном открытии традиционно обсуждались актуальные проблемы и задачи, с которыми сталкивается поисковое сообщество в ходе работ поисковых экспедиций. Особый акцент на форуме делался на патриотическом воспитании молодежи и на методах противодействия негативным фейковым вбросам информации, с которыми регулярно сталкивается наше общество.

На одном из пленарных заседаний Беслан Дзейтов представил новый межрегиональный проект «Горящее небо Кавказа», реализуемый с целью создания мемориально-памятного пространства в память о летчиках-авиаторах 4 воздушной армии, защищавших небо Северного Кавказа в период ВОВ 1942-1943 гг.

На форуме спикеры различных площадок с учетом современных реалий отмечали значимость работы поисковиков в деле сохранения исторической памяти о тех, кто ценою собственной жизни защитили нашу Родину от коричневой чумы в лице немецко-фашистских захватчиков.

После торжественного открытия Всероссийской акции «Вахта памяти — 2022» участники форума посетили памятные места в Новгородской области, провели митинг памяти и возложили цветы к монументам.

А тем временем 9 апреля в Ингушетия поисковики возобновили поисково-исследовательскую работу в рамках ежегодного проекта «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО», в которой принимали участие поисковые отряды из Нижнего Новгорода, Дагестана, Ингушетии, управления Росгвардии по РИ и следственного управления Следственного комитета России по РИ.

Весенний этап поисковой экспедиции поисковых отрядов СКФО и поискового отряда «Курган» из города Нижнего Новгорода проходил до 21 апреля в Республике Ингушетия. В ходе поисковых работ из окопов и блиндажей и огневых точек были подняты останки пяти бойцов РККА, павших смертью храбрых в битве за Кавказ, в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942 года.

«К сожалению, установить личности пока не удалось, поскольку у бойцов не было обнаружено солдатских медальонов или именных вещей, — говорит руководитель движения Беслан Дзейтов, — хотя у одного из красноармейцев были обнаружены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, запись к сожалению не сохранилась».

Пятый день поисковых работ, отмечено на сайте Поискового движения в «ВКонтакте», был посвящен поиску предполагаемого места падения самолёта-истребителя летчика Василия Евгеньевича Тарабана, пропавшего без вести 2 ноября 1942 года. По словам очевидцев — старожилов с. п. Сагопши, летчик подбитого самолёта Василий Евгеньевич Тарабан сумел приземлиться в лесном массиве. Военнослужащие, дислоцирующие в с. п. Сагопши нашли и вывезли раненого лётчика. По некоторым данным, пилот после долгого лечения в военных госпиталях сумел вернуться в боевой строй.

«Место падения самолета было найдено, — говорит Беслан Дзейтов, — после чего начали поиск фрагментов самолета, которые кусочками рассыпались в разные стороны. Основные детали штурмовика были унесены сборщиками металлолома, а мелкие алюминиевые фрагменты доставлены в музей «Память поколений» поискового отряда «Малгобек». На месте падения самолета была проведена геолокация, где будет установлен памятный знак и создан экскурсионно-патриотический маршрут от образовательного учреждения с. п. Сагопши до места падения самолета».

Как отмечено на сайте, с 16 по 21 апреля поисковики из отрядов «Курган» (г. Нижний Новгород), «Кавказ» (Республика Дагестан), «Малгобек» (Республика Ингушетия) начали реализацию межрегионального проекта по авиапоиску «Горящее небо Кавказа», в рамках которого были подняты фрагменты самолета на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан, в том числе мотор самолета, редуктор и трехлопастные винты.

В настоящее время ведется работа по изучению номеров на деталях самолета для выяснения типа летательного аппарата и летчика, который пилотировал данный самолёт.

23 апреля поисковый отряд «Малгобек» при содействии регионального отделения политической партии «Единая Россия» организовали поход памяти с участием учащихся школ Малгобекского района к месту падения штурмовика, установили информационный шит и провели уроки памяти и мужества на местах падения обоих самолетов.

При реализации межрегионального проекта «Горящее небо Кавказа» будут установлены памятные знаки и созданы образовательно-памятные туристические маршруты.

По завершении майских праздников поисковые работы будут продолжены в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти — 2022».