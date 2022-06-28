Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, съемки нового проекта уже завершены и близится к концу период пост-продакшена. Уже осенью текущего года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах, а познакомиться с харизматичными героями проекта смогут зрители федеральных каналов, подписчики аккаунтов «Билет в будущее», российские школьники и их родители по всей стране.

Как посадить самолет, стать супергероем или вырастить альпака? Отмечается, что героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке — языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», — рассказал директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO. RU, поддерживаемая оператором проекта — Фондом гуманитарных проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации. В 2021-2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги дополнительного образования, работодатели, вузы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнерами проекта на постоянной основе.