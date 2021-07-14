Память

Имена из прошлого

Подлинная история о подполковнике милиции Магомеде Боголове

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Боголов Магомед Хамидович

У нашего народа очень много замечательных людей. Жаль, что современная молодежь со многими из них никогда не сможет пообщаться, увидеть воочию, перенять у них лучшие качества, которые они проявляли в разных ситуациях своей жизни. Одним из таких людей был Боголов Магомед Хамидович.

Сегодня молодые назрановцы могут и не знать своего земляка, но было время, когда это имя часто произносили в разных кругах населения, вплоть до криминальных. Преступные элементы как огня боялись Магомеда Хамидовича и его сослуживцев, на то он и был прислан в трудный район Чечено-Ингушетии. Таковым считался Назрановский район середины шестидесятых годов. Впрочем, давайте узнаем всё по порядку: кто такой Боголов, где он родился, чем занимался на всём протяжении своего трудового пути.

Боголов родился в 1937 году в селе Гамурзиево Назрановского района в семье Хамида Боголова и Кайпы Аушевой. Семилетним мальчиком был депортирован в далёкий Казахстан, где очень рано потерял родителей. Пришлось из чрезвычайно сложной ситуации выкарабкиваться самому, без всякой помощи со стороны. Окончив десять классов в одной из школ Карагандинской области, в 1958 году юноша поступает на заочное отделение юридического факультета столицы Казахстана.

Период был не совсем благоприятный по той причине, что приходилось сочетать учёбу и работу. Нормальные условия жизни, содержание себя были, если не на первом плане, на втором уж точно. А для этого необходимо было трудиться, что и делал молодой студент. Однако труд его был далеко не из лёгких: работа в шахтах Караганды забирала не только энергию, вместе с тем угрожала, в определённой степени, здоровью. Тем не менее, целеустремлённый и полный сил парень шаг за шагом шёл к своей заветной мечте. Верной спутницей и помощницей в этом движении ему стала Марьям Мурцаловна Евлоева, на которой Магомед женился, будучи студентом всего лишь второго курса. Марьям хорошо знала швейное дело, что приносило определённый доход. В последующие годы работала в сфере торговли.

После окончания учёбы в институте, это было в 1963 году, семья Боголовых возвращается на историческую родину. Таких готовых специалистов по юриспруденции в то время было не очень много. А тут не только хороший специалист, да еще и молодой, что имеет немаловажное значение в любом деле. Что ни говори, по силе, оперативности, быстроте мышления старому человеку вряд ли удастся опередить человека значительно моложе себя, хотя в опыте старому не откажешь.

Магомеда Хамидовича сразу пригласили на работу в оргкомитет Верховного Совета недавно восстановленной Чечено-Ингушской Республики. Трудиться в ту пору, видимо, приходилось, если не за пятерых, за двоих уж точно. Проблем в республике было по горло, причем самых разных, связанных с организацией прочной власти на местах, с решением жилищных вопросов, вопросов, касающихся криминальной ситуации в отдалённых от столицы районах. Особенно трудно было управлять Назрановским районом. Кроме своих криминальных авторитетов и шпаны, здесь можно было столкнуться и с довольно дерзкими вылазками «гастролёров», то есть заезжих из соседних республик преступников.

Эти времена я помню хорошо, потому со всей ответственностью могу сказать, что в Назрани было всё: убийства, кражи из квартир и частных домов, машин, поджоги, грабежи пассажирских и грузовых поездов. Иначе говоря, нечистые на руку люди не брезгали ничем. Особняком стоял вопрос абреков. Как ни странно, в 60-х годах были у нас и такие «борцы за народ». Но они, мне кажется, вовсе не походили на Зелимхана Хорочоевского и на Сулумбека Сагопшинского. У новоявленных был весьма локальный интерес, заключавшийся в личном благополучии и обогащении. С ними тоже приходилось бороться, и было это, я вам скажу, не совсем просто и безопасно.

Мой дядя, Измайлов Хаматхан Шахмурзиевич, работал в органах милиции Караганды, вернулся в 70-х, трудился в железнодорожной милиции Грозного, затем в РОВД Назрани. Имел государственные награды и хороший опыт работы. Помню, как однажды утром он возвращался с работы домой, уставший, с опухшими глазами, в непривычно запачканном мундире. Никогда раньше в таком виде созерцать его не приходилось. Когда мы попытались узнать, что же всё-таки случилось, он рассказал, что ночью была облава на абрека (фамилию уже не помню), который почти до утра держал их под пулемётным огнём. В таком случае спасение видится только в одном, нужно лежать и не высовываться. До поры до времени они пролежали, но абрека, я думаю, все же задержали. Вот какая была обстановка в районе. Нужен был человек, из числа представителей того же района, знающий местность, менталитет, характер и мотивацию совершаемых преступлений, который сможет кардинально изменить ситуацию, чтобы шкала преступности не росла, а убывала.

Кстати, очень важно было знать местных авторитетов из разных фамилий, на которых можно было опереться в своей работе. И еще, нужно было тщательно провести чистку рядов сотрудников милиции, среди которых были и взяточники, и пособники преступников, и просто трусливые товарищи, убегавшие от самых простых драчунов. А таких разборок, ой-ой-ой, столько было, особенно в праздничные дни.

Если не весь груз, то часть этой работы решили возложить на Магомеда Боголова, отправив его из столицы в Назрановский район в должности заместителя начальника районной милиции по политической части. Офицер в эту пору был в звании капитана. Задача была более чем серьезная. Конечно, первые годы были не сахар, тем не менее, переломить ситуацию с криминалом медленно, но все же удалось. Постепенно сократился процент всех видов преступлений. Это ощущали даже рядовые жители района.

Были в то время в районной милиции солидные и серьезные сотрудники, которые не давали правонарушителям спуску. К таким сотрудникам смело можно было отнести капитана Магомеда Халухаева и Хасана Нальгиева. Последний тоже носил четыре капитанские звёздочки. Оба они были геркулесами районной милиции, рослые и с завидным здоровьем, что уже внушало преступникам страх. Вот на таких стражей порядка опиралась вся районная власть и руководство местной милиции.

Тимур, сын Магомеда, говорит, что отец не любил работу в милиции. Это и понятно. Каждый день приходили сообщения об убийствах, грабежах. Что в этом хорошего? Но любить работу и выполнять возложенный на тебя долг — это разные вещи. Может быть, Боголов и не любил работу в органах, однако долг свой выполнял безукоризненно.

В 70-е годы наш земляк поступает в аспирантуру в Москве, закончив её через три года, получил учёную степень кандидата юридических наук. По окончании учёбы Москва предложила молодому учёному организовать и самому возглавить филиал столичного Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Из трёх городов он должен был выбрать один. Боголов выбрал Ульяновск, где и открыл указанный выше филиал юридической направленности и сам возглавил его, разумеется. Проработал он в этой должности до 1988 года, сотни ребят и юношей получили из его рук дипломы юристов, в том числе и уроженцы нашей республики.

Но время свое берет, здоровье тоже с годами сдает свои позиции. Появились проблемы со здоровьем и у Магомеда Хамидовича. Болезнь сердца и два инфаркта. Это было нешуточное состояние. Он решил покинуть свой пост и вместе с семьей вернулся в Грозный. Жизнь в Грозном тоже была не очень весёлой. Постепенный развал Чечено-Ингушетии, анархия, безработица, межнациональные конфликты. Чего там только не было? Это был такой период, когда нужны были хорошие, знающие свое дело организаторы, способные удержать ситуацию во всех сферах жизнедеятельности.

И Магомед не усидел, он знал, что его опыт как никогда нужен его народу именно сейчас. В 1991 году он переезжает в родное село Гамурзиево, первоначально налаживает почтовое дело в молодой республике. После создания Пенсионного фонда России получил назначение на пост первого зама управляющего данного учреждения. Был заместителем председателя, затем и председателем Избиркома республики. Последним местом его работы стал юридический отдел Народного собрания нашей республики, с этой должности Магомед Боголов ушёл на пенсию.

Когда и как удалось мне познакомиться с этим замечательным человеком? Было мне в ту пору лет одиннадцать-двенадцать. К бабушке по отцу пришёл в гости родственник, довольно культурно одетый по тем временам. Ингушские мужчины в основном носили сапоги, брюки-галифе, разного рода кители или френчи. А этот был в европейском модном костюме, в туфлях, при галстуке, с ухоженным лицом и красивой причёской. Для меня он был образцом современного мужчины, на которого можно было равняться.

Он долго говорил о родственных отношениях, о своей работе, а перед уходом стал расспрашивать некоторые детали биографии хозяйки, которая вернулась из депортации, потеряв из своих восьми домочадцев семерых: четырёх сыновей и трёх дочерей. Была у бабушки не совсем женская профессия, она была каменщиком второго разряда, работала в ПМК-432. Магомед Хамидович кое-что записал и попросил у нее фото. Снимков дома почти не было, но фото, сделанное на паспорт, все же нашлось. Гость обещал написать о ней в районной газете. Иначе говоря, у Боголова был дар журналиста. Это подтвердил в последней нашей беседе и его сын Тимур. По его словам, Магомед Хамидович оставил рукопись книги, написанной о себе и о своем времени. Интересно было бы почитать. Видимо, Тимуру нужна помощь, связанная с изданием книги. Думается, что МВД обратит на это внимание, поможет человеку в хорошем и нужном деле.

Магомед Хамидович и Марьям Мурцаловна воспитали двух сыновей и дочь. По стопам отца, избрав профессию юриста, пошла только Тамара. Ныне она проживает в Грозном и после замужества носит фамилию Тазбиева. Герман также живет в столице Чечни, занимается бизнесом. Самый младший, Тимур, живет в родовом селе Гамурзиево, где провел свои последние годы и Боголов-старший.

Вот таким был наш земляк, подполковник в запасе, заслуженный юрист Республики Ингушетия, ветеран труда Боголов Магомед Хамидович, который покинул нас 23 ноября 2006 года.

Сали Арчаков

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