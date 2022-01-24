В те годы была негласная установка партии не принимать девушек-горянок в технические вузы. Руководство вуза порекомендовало девушкам передать документы в педагогические или медицинские образовательные учреждения. Но девушки оказались на редкость напористыми и сдаваться не собирались. Так, после многократных обращений и жалоб в Политбюро КПСС и Н. С. Хрущёву было решено выделить дополнительно нефтяному институту десять мест для девушек-горянок. Среди них была и Айна Абдулвагаповна Мартазанова.

Айна Мартазанова родилась в 1942 году в селении Гамурзиево ЧИАССР. Двухгодовалым ребенком она была депортирована вместе со всем народом в Казахстан. С детства познала тяжёлую судьбу спецпереселенцев и пронесла через всю свою жизнь ничем не излечимую рану и боль за судьбу своего народа, в истории которого было немало трагических страниц.

Во время высылки семья Мартазановых проживала в городе Джемыгора Кустанайской области Казахстана. Помимо младшей дочери Айны, в семье было ещё три дочери — Абидат, Фациман и Марет, и два брата — Магомед и Сали. Здесь же, в селе, Айна пошла в первый класс, но аттестат зрелости получила на родине, куда семья вернулась в 1957 году.

После окончания вуза, получив специальность инженера-строителя, Айна Абдулвагаповна устраивается на работу в ПМК-432 треста «Чечингсельстрой». Работа по существу была штабная, но по характеру — оперативная.

Айна Мартазанова начала работать мастером участка, потом стала прорабом. С одной стороны, чтобы работать в строительной отрасли, помимо профессиональных знаний, требовалась мобильность, умение быстро принимать решения, находить выходы из нестандартных ситуаций, нацеленность на результат и, конечно же, упрямство. Всё это присутствовало в характере Айны Абдулвагаповны. И еще один важный момент — способность работать в команде. Ведь в одиночку дом не построишь. К тому же Айна была глубоко интеллигентным человеком. Читала классическую литературу, любила музыку, играла на национальной гармошке и, как говорят близкие и знакомые, была просто душой компании.

Айна Мартазанова принимала участие в строительстве очистных сооружений в селе Альтиево, заводских домов в городе Назрани, завода «Электроинструмент» и трикотажной фабрики в Назрани.

В начале 70-х Айна Мартазанова работала заместителем директора трикотажной фабрики по строительству. Она к этому времени устроила свою личную жизнь, благополучно вышла замуж. На работе всё у неё было хорошо. Она была членом партии и секретарём партийной организации трикотажной фабрики, что обеспечивало в дальнейшем, по установкам того времени, успешный карьерный рост.

Казалось, что судьба уготовила ей счастливую жизнь. Но перед ней, как и перед сотней общественников и интеллигенции ингушского народа, стал серьёзный выбор — отстаивать права своего народа. «Кто, если не мы» — по такому принципу врачи, педагоги, писатели, поэты, инженеры и общественники стали на защиту попранных прав ингушского народа. Они обращались с заявлениями и письмами во все органы власти, в том числе и в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, требуя восстановления справедливости.

24 августа 1972 года на собрании партийно-хозяйственного актива Назрановского района с участием председателя Президиума Верховного Совета ЧИАССР К. И. Оздоева и председателя Совета Министров Республики Р. И. Вахаева Айна Мартазанова выступила с резкой критикой антинародной политики партийных органов власти.

Вроде бы никакой антисоветчины не было в её наболевшем за свой народ выступлении. Она говорила о необходимости возвращения Пригородного района, который остался в составе Северной Осетии в годы восстановления Чечено-Ингушской республики, о сложностях, которые создают власти жителям ингушской национальности этого района, препятствуя освобождению их собственных домовладений и прописке ингушей в Северной Осетии. Но этого оказалось достаточным, чтобы сломать человеку судьбу. Уже на следующий день жизнь её поделилась на «до» и «после».

Айну Мартазанову исключили из партии и лишили работы. Политические разногласия, или давление со стороны партии, по словам близких и знакомых, что вполне вписывается в режим, присущий советской власти, отразились на её личной жизни, на её отношениях с супругом. Айна осталась одна. Кроме того, от неё отвернулись бывшие коллеги, друзья, её избегали и некоторые родственники. Но от своих принципов девушка не отступила.

Через год она приняла участие в январских событиях 1973 года в Грозном, выступала на встрече руководителей работников обкома КПСС с представителями митингующих в Доме политпросвещения. Но, увы, народ в очередной раз не был услышан. Однако началась новая волна гонений и преследований в адрес активистов и общественников этого события.

Оставаться на родине Айне Мартазаной было уже невозможно. Её активность отразилась и на судьбе её родственников. Айна принимает нелёгкое решение. Она уезжает работать на Дальний Восток, в Якутию, в посёлок Сусуман. Но по истечении двух с половиной лет возвращается на родину по причине резкого ухудшения здоровья матери.

Все эти события не могли не отразиться и на здоровье нашей героини. Она стала инвалидом. Но, несмотря ни на что, продолжала бороться и гордо нести имя борца за права своего народа. Так, осенью 1992 года она со своей подругой Тамарой Хаутиевой вылетела в Москву, чтобы пробить информационную блокаду о трагических событиях в Пригородном районе. Именно они привезли с собой журналистку Ирину Дементьеву, которая написала позже книгу «Война и мир Пригородного района».

В 2004 году Айны Мартазаной не стало, но память о ней живёт в сердцах потомков, которые гордятся честным именем настоящей дочери ингушского народа.