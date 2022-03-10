Росгвардия

Патриотическое воспитание

Росгвардейцы Ингушетии оценили работы участников всероссийского конкурса

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия вошли в состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», проходившего на базе школы № 14 в с. п. Нижние Ачалуки.

Более двухсот участников двух возрастных категорий продемонстрировали презентации и умение работать с исследовательским материалом и современными цифровыми технологиями. Росгвардейцы оценивали работы в номинации «Великая Отечественная война», в рамках которой конкурсанты рассказали об участии своих предков в тех событиях.

— Особенно хотелось бы отметить тот факт, что участники провели исследование и представили нам малоизвестные факты времен войны, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» военнослужащий территориального Управления Росгвардии майор Роман Полукаров. — Колоссальный труд учеников и научных руководителей, который заметен в отдельных работах, вне всякого сомнения, подчеркивает эффективность военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

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