Более двухсот участников двух возрастных категорий продемонстрировали презентации и умение работать с исследовательским материалом и современными цифровыми технологиями. Росгвардейцы оценивали работы в номинации «Великая Отечественная война», в рамках которой конкурсанты рассказали об участии своих предков в тех событиях.

— Особенно хотелось бы отметить тот факт, что участники провели исследование и представили нам малоизвестные факты времен войны, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» военнослужащий территориального Управления Росгвардии майор Роман Полукаров. — Колоссальный труд учеников и научных руководителей, который заметен в отдельных работах, вне всякого сомнения, подчеркивает эффективность военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.