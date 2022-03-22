Решение связать свою жизнь с защитой Родины Амиран Хаджимуратович принял в далеком 1989 году, после прохождения срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. Впоследствии на различных должностях он служил в Назрановском погранполку, а с 2016 года — в Управлении Росгвардии по Республике Ингушетия на должности начальника отдела правового обеспечения до ухода на заслуженный отдых.

— Наша служба является одной большой историей, которая пролетела, как миг, — поделился мыслями с газетой «Ингушетия» наш собеседник. — Это профессия, которую называют «защитником Родины», отстаивающим интересы нашей Родины. Все помню, но это были самые яркие и одновременно самые тяжелые годы моей жизни. Тяжелые — потому что за эти годы мы потеряли многих боевых товарищей...

Стоит отметить, что сегодня Амиран Цолоев активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения и является наставником молодых сотрудников Росгвардии. За время службы он был удостоен медалей «За ратную доблесть», «За боевые отличия», почетных грамот Главы и правительства Республики Ингушетия.

От руководства и всего личного состава территориального органа Росгвардии военнослужащие выразили ветерану благодарность за беззаветное служение Отечеству, поздравили с наступающим праздником и пожелали ему здоровья и жизненных сил.