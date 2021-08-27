Росгвардия

Антитеррористическая защищенность школ

Росгвардейцы Ингушетии принимают участие в проверках объектов образования

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии в составе межведомственной комиссии принимают участие в проведении проверок антитеррористической защищённости объектов образования в регионе. Об этом газете «Ингушетия» сообщил инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по г. Карабулаку лейтенант полиции Адам Наурузов.

— Совместно с представителями администрации города, правоохранительных органов и регионального МЧС представители вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия проверили общий уровень антитеррористической защищённости и пожарной безопасности школы № 2 города Карабулака, освещение помещений и периметра учебного заведения, оформление информационных стендов, а также исправность камер наблюдения и наличие технической возможности хранения архива видеозаписей, — пояснил собеседник.

Наурузов отметил и важность проверки исправности тревожной кнопки, подающей сигналы на пульт централизованной охраны ОВО по городу Карабулаку.

— По итогам проверки выявлен ряд незначительных недостатков, часть из которых была устранена на месте, — добавил он. — Работа по оставшимся недостаткам будет завершена до окончания официального периода проверочных мероприятий, которые продлятся в нашей зоне ответственности до 30 августа.

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