Антитеррористическая защищенность школ
Росгвардейцы Ингушетии принимают участие в проверках объектов образования
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии в составе межведомственной комиссии принимают участие в проведении проверок антитеррористической защищённости объектов образования в регионе. Об этом газете «Ингушетия» сообщил инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по г. Карабулаку лейтенант полиции Адам Наурузов.
— Совместно с представителями администрации города, правоохранительных органов и регионального МЧС представители вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия проверили общий уровень антитеррористической защищённости и пожарной безопасности школы № 2 города Карабулака, освещение помещений и периметра учебного заведения, оформление информационных стендов, а также исправность камер наблюдения и наличие технической возможности хранения архива видеозаписей, — пояснил собеседник.
Наурузов отметил и важность проверки исправности тревожной кнопки, подающей сигналы на пульт централизованной охраны ОВО по городу Карабулаку.
— По итогам проверки выявлен ряд незначительных недостатков, часть из которых была устранена на месте, — добавил он. — Работа по оставшимся недостаткам будет завершена до окончания официального периода проверочных мероприятий, которые продлятся в нашей зоне ответственности до 30 августа.