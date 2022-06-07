В ходе торжественного приема Главе региона был передан поздравительный адрес от директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова.

Представители Росгвардии возложили цветы на мемориале памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, приняли участие в праздничном республиканском концерте на центральном стадионе в городе Сунжа.