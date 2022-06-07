30 лет республике
Росгвардейцы приняли участие в мероприятиях в честь юбилея Ингушетии
Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Олег Чернай и начальник управления национальной гвардии по Ингушетии полковник полиции Микаил Буружев в числе почетных гостей региона приняли участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в минувшие выходные в честь 30-летия образования республики.
В ходе торжественного приема Главе региона был передан поздравительный адрес от директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова.
Представители Росгвардии возложили цветы на мемориале памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, приняли участие в праздничном республиканском концерте на центральном стадионе в городе Сунжа.