Чтобы показать подрастающему поколению доблестные дела, подвиги защитников Кавказа, положивших свои жизни в схватке с фашизмом, на этих днях в регионах СКФО реализуется проект «Непокоренные», автором идеи которого является основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко.

В интервью корреспонденту газеты «Ингушетия» он отметил, что основная идея проекта — показать, что в единстве сила народов. Именно благодаря сплоченности представителей Кавказа удалось одержать победу, сломить врага.

В рамках проекта самое большое в мире Знамя Победы площадью более 2 тыс. квадратных метров развернули на Мемориале памяти и славы в Назрани свыше 400 человек — представители министерств и ведомств, общественники, волонтеры, юнармейцы.

«В нашу республику также прибыли подростки из других регионов России, Белоруссии, Таджикистана и Кыргызстана», — сообщили в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

«Мы гордимся возможностью реализовать международный проект «Непокоренные» на территории Ингушетии. Важнейшими мероприятиями, бесспорно, являются разворачивание самого большого в мире Знамени Победы и экскурсия по горной части нашей республики. Все это станет важным символом нашего почтения и уважения к героическому прошлому. Считаю, что проект «Непокоренные» — это действительно возможность единения народов и сохранения памяти о подвиге наших предков. Я рад, что Ингушетия, как и другие регионы юга России, становится площадкой для такого важного и масштабного проекта. Вместе мы сможем передать наследие поколений и преумножить дух Победы», — отметил ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

После акции участники международного проекта «Непокоренные» посетили горную Ингушетию, гостям показали памятники историко-культурного наследия республики — древние башенные комплексы Вовнушки и Эгикал. Гости были впечатлены и очарованы историческим и культурным наследием республики, многие изъявили желание посетить регион вновь, чтобы насладиться красотой края.

Напомним, что в числе организаторов проекта — АНО «Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных проектов «Звезда» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России.

Отметим, что развертывание Знамени Победы состоялось и в других регионах СКФО и ЮФО. В частности, делегация из Ингушетии приняла участие в акции, проходившей 6 октября в столице Дагестана.

В этот знаменательный день в Махачкале собрались представители власти, гости из соседних республик, общественные деятели, а также молодежные движения Дагестана. После выступлений официальных лиц, под мелодию песни «Журавли» состоялось развертывание большого полотна Знамени Победы. Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни ради мирного будущего.

Напомним, битва за Кавказ — одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. В течение первых двух месяцев наступления фашистам удалось занять ряд городов, в том числе Ставрополь, Майкоп, Краснодар, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация в корне переменилась, когда немецкие подразделения подступили к ингушскому Малгобеку в конце сентября.

Несмотря на ожесточенный штурм и переход города из рук в руки, фашисты так и не смогли закрепиться в Малгобеке и продолжить наступление на Грозный и Баку. А затем наступил переломный момент в военных действиях — разгром фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года.