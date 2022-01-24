Опустим вопрос о том, сколько среди счастливых обладателей вожделенных соток реально нуждающихся: здесь даже правоохранители лишь через десятки лет способны разглядеть криминальные мотивы.

Что происходит дальше? Дальше от схемы раздела определенной территории на участки не остается и камня на камне: каждый второй (если не первый) прихватывает территории, отведенные для дорог и прокладки коммуникаций, наиболее наглые прибирают к рукам участки, где запланировано возведение социальных и иных объектов, а самые дерзкие (вернее — бессовестные) лезут тихой сапой на соседние участки, на обустройство которых у их хозяев руки не доходят: если прокатит, думают они, — отлично, если же нет — можно сначала поскандалить, устроить небольшую «войнушку» с перестрелкой (ведь многие готовы отказаться от участка, лишь бы до беды не доводить). Ну, а коль скоро и этот гнусный вариант не пройдет — не беда, мол, не в убытке.

Спросите, зачем я воспроизвожу эту печальную картину нашего бытия? А затем, чтобы напомнить, что именно здесь кроются корни многих наших коммунальных неурядиц. К примеру, такой, как невозможность протянуть крайне необходимый всем городской коллектор. Здесь же (как ни покажется странным) рождается и неизбывная проблема выхода из строя водопроводов, оставляющая без питьевой воды целые кварталы. Ведь описанный коммунальный бардак лишь подталкивает людей к самовольным действиям, когда они сами начинают укладывать и подводить водопроводы к своим домовладениям, не желая ждать помощи от местных властей, которая непонятно когда придет. А как эта работа проходит, на каком профессиональном уровне, с привлечением каких «квалифицированных» специалистов, приобретением каких материалов — это мы тоже все прекрасно знаем.

Конечно, замена старых железных водопроводов на новые, состоящих из современных долговечных материалов, постепенно исправит ситуацию с их поломками и постоянной течью, которую умельцы затыкают деревянными колышками. Но ведь остается другая, более серьезная проблема: вмешательство в работу водопроводных сетей (впрочем, во всю коммунальную систему) дилетантов.

Кстати, на днях без воды из-за выхода из строя проржавевшего водопровода остались жители некоторых улиц в районе новостроек (за каналом) в Назрани. В частности, это улицы Садовая, Арчакова и Кабардинская. После обращения городских властей к руководству государственного казенного учреждения «Специальное автотранспортное предприятие» было решено предоставить транспорт для подвоза воды жителям этих и других улиц за каналом. В мэрии говорят, что пить привозную воду людям придется до ввода в строй новых водопроводов: эта работа запланирована на ближайшее будущее.

Что ж, придется потерпеть. Наши старшие терпели и нам велели. В конце концов не на коромыслах за сотню метров ее носить.