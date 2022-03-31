Росгвардия

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели тактико-специальные занятия по обороне гособъекта Ингушетии

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Сотрудники Назрановского филиала Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с коллегами из ОМВД по городу Назрань провели тактико-специальные занятия по специальному плану обороны объекта. В рамках занятий были отработаны действия при условном нападении на филиал одного из центральных государственных телеканалов, находящегося под защитой вневедомственной охраны.

— Важность такого объекта, во всех смыслах, сложно переоценить, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отделения вневедомственной охраны по Назрани майор полиции Харон Цыздоев. — Наши сотрудники, действуя совместно с коллегами из МВД, продемонстрировали высокий уровень подготовки и уложились в установленные нормативы.

Собеседник отметил, что подобные занятия проводятся филиалами управления на регулярной основе: для каждого объекта разрабатывается легенда условного нападения, и по итогам занятий личный состав получает объективную оценку по отдельно взятым действиям и общему уровню подготовки.

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