«Сегодня такое время, когда сердца всех нас с нашими военнослужащими, выполняющими воинский долг участвуя в специальной военной операции. Мы переживаем за наших ребят, молимся за них, чтобы вернулись домой здоровыми и невредимыми. И потому я рад был встретиться с нашим земляком, участником спецоперации на Украине Баширом Тумгоевым», — сообщил спикер на своей странице в соцсети Вконтакте.

Глава регионального парламента отметил, что жители республики с замиранием сердца следили за историей освобождения Башира из нацистского плена, его возвращение домой — самая большая новость последнего времени не только для его родных, но и жителей всего региона.

«Башир нес службу в качестве танкиста, в данный момент он проходит реабилитацию, отдых ему сейчас не помешает. В ходе беседы он выразил благодарность за работу, проведенную руководством республики совместно с Министерством обороны Российской Федерации, аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ, по освобождению военнопленных, благодаря которой он сейчас находится дома, среди родных и близких. Знаю, что на долю ребят выпадают тяжелые испытания», — пишет Тумгоев.

Он признался, что решил написать об этой встрече в соцсетях для того, чтобы сказать, что страна гордится ими.

«Большое количество наших ребят сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача — максимально оказывать им поддержку», — написал спикер.

Напомним, накануне в зале Славы резиденции Главы Ингушетии состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих Министерства обороны России, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба вручили ордена Мужества матерям и отцам погибших солдат.

«Сегодня, как знак настоящего мужества и верности воинскому долгу, мы передаем ордена Мужества родным и близким наших военнослужащих, погибших смертью храбрых, спасая жителей Донбасса от геноцида со стороны нацистов. Они родные и близкие люди для каждого жителя Ингушетии, и в наших сердцах всегда будут жить их имена. Это — сержант Торшхоев Илез Алиевич, ефрейтор Мержоев Беслан Магомедович, рядовой Муталиев Ахмед Мустафаевич, сержант Албаков Абдул-Азит Муссаевич, рядовой Хадзиев Тимур Саварбекович», — сказал Глава региона.

Калиматов, обращаясь к присутствующим, отметил, что в настоящее время представители всех регионов РФ мужественно выполняют свой служебный долг в ходе военной спецоперации, среди них и военнослужащие из Ингушетии обеспечивающие безопасность нашей страны и каждого ее многонационального народа.

Он также подчеркнул, что погибшие военнослужащие показали пример беззаветной храбрости.

Замначальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба выразил соболезнование родным погибших.

«Сейчас мы проживаем непростые времена и решаем очень сложные задачи. Весь мир на западе ждет нашего поражения, но они ошибаются. Наша многонациональная Россия объединилась, потому что все народы нашей Родины понимают, чем нам грозит поражение. Очень тяжело и горестно, когда гибнут наши ребята — русские, ингуши, буряты и другие военнослужащие различных национальностей. От себя лично и от командования Южного военного округа хочу выразить вам соболезнование. Мы всегда будем помнить подвиг ваших сынов, спасибо вам за них», — сказал Балуба.