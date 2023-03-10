Стоит ли покупать квартиру в новостройке?

Почему хочется жить в новостройке?

Новые коммуникации и современный ремонт. Новостройки оборудованы современными коммуникациями и системами безопасности. Приятно осознавать, что в доме до тебя никто не жил. Застройщик предусматривает место для классной детской площадки, возводит рядом парковку, сейчас очень популярны так называемые дворы без машин, где можно без страха отпускать детей погулять. Для новостроек есть льготные ипотечные программы со сниженной процентной ставкой, кроме того, риэлторы из «Этажей» не берут комиссию за свои услуги при покупке квартир от застройщика. Если покупать жилье на начальном этапе, то цена на квадратные метры будет существенно дешевле.

С чем придется смириться, покупая новостройку?

1. Как правило, новостройки сдаются не сразу после открытия продаж, иногда нужно ждать год-два и платить ипотеку.

2. С ремонтом. Часто ремонт в новой квартире нужно делать с нуля: штукатурить, делать проводку, клеить обои и так далее. Если вы хотите избежать этого этапа, присмотритесь к застройщикам, которые продают готовые новостройки с отделкой в Москве. Уровень отделки может быть разным: от выравнивание до финальной поклейки обоев и установки сантехники. Иногда отделку под ключ путают с вариантом White Box. «Белая коробка» — это промежуточный вариант между бетонной коробкой и ремонтом. Застройщик выполнил всю грязную работу, а остальное оставил покупателю. Квартиры с White box отделкой привлекательны тем, что покупатель получает возможность увидеть все недостатки и проблемы в инженерных сетях, которые могут возникнуть в дальнейшем, и дополнительно провести ремонт, разумно подходя к обновлению отделки. Кроме того, можно реализовать максимально свои дизайнерские идеи.

3. Первые пару лет засыпать придется под звуки перфоратора, заезжают жильцы не одновременно. Столько же займет обустройство придомовой территории, особенно, если идет строительство нескольких домов сразу.

4. Перед заселением придется обставить квартиру, купить бытовую технику, даже в том случае, если ремонт уже сделан застройщиком, интерьер придется дополнять. Во вторичку обычно можно заселяться чуть ли не на следующий день.

Риэлторское агентство «Этажи» более 20 лет успешно предоставляет услуги по сдаче, аренде, продаже и покупке недвижимости. Там работают только высококлассные специалисты, обладающие многолетним опытом идеально разбирающиеся в городской среде.

«Этажи» предлагают качественные услуги, идеально соответствующие индивидуальным потребностям наших клиентов. Команда агентства стремится сделать процесс поиска и приобретения недвижимости максимально комфортным и безопасным для наших клиентов. «Этажи» имеет обширный опыт работы с различными типами недвижимости: квартирами, домами, землей, коммерческими помещениями и других объектами, что позволяет нам удовлетворять желания и потребности большей части наших клиентов.