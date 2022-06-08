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Операция «Защита»

Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию по предупреждению преступлений в отношении детей

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На участках оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», которое продлится до 10 июня.

— Целью мероприятия является предупреждение преступных посягательств в отношении детей, выявление лиц, в том числе и родителей, совершающих насильственные действия в отношении несовершеннолетних, — сообщил газете «Ингушетия» врио инспектора отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Магомед Арчаков.

По его словам, в задачи мероприятия входит принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В случае выявления фактов нарушения их прав в семье, правоохранители просят в круглосуточном режиме незамедлительно сообщать об этом в любую дежурную часть полиции или по телефону 02.

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