Операция «Защита»
Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию по предупреждению преступлений в отношении детей
На участках оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», которое продлится до 10 июня.
— Целью мероприятия является предупреждение преступных посягательств в отношении детей, выявление лиц, в том числе и родителей, совершающих насильственные действия в отношении несовершеннолетних, — сообщил газете «Ингушетия» врио инспектора отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Магомед Арчаков.
По его словам, в задачи мероприятия входит принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В случае выявления фактов нарушения их прав в семье, правоохранители просят в круглосуточном режиме незамедлительно сообщать об этом в любую дежурную часть полиции или по телефону 02.