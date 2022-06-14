— Была недавно свидетелем того, как молодая сноха как-то вольно, без ноты смущения разговаривала со свёкром, — говорит моя знакомая. — Мне это очень не понравилось. Но когда я поделилась об этом с другой женщиной, старше меня, та отметила, что свёкор старше, он знает о традициях больше и должен был следить за этим. Молодые же могут ошибаться, не знать, а беречь традиции, продвигать их, говорить о них должны старшие, которые, наоборот, нарушают их сами.

Обычай избегания, предъявляемый ингушской снохе, это прежде всего скромность, или соблюдение ингушского этикета приличия. Этикет предъявляет ей, как самой младшей по статусу в семье, быть сдержанной в разговоре, в эмоциях со старшими, особенно с представителями мужского пола. Причем, чем дольше она будет придерживаться таких отношений, тем будет считается достойнее и правильнее.

В первое время невеста вообще не должна задерживаться перед старшими мужчинами, будь то члены семьи или гости. Взгляд должен быть опущен, считается крайне некрасивым смотреть прямо в глаза. Не положено стоять, облокотившись на что-то или кого-то в присутствии старших и даже друзей мужа.

Не положено громко разговаривать, садиться, кроме как с ровесницами.

Супругам, особенно молодым, не принято выставлять напоказ свои отношения, какими бы тёплыми или холодными они ни были. Это касается обеих сторон.

К супругу тоже предъявляются правила сдерживания. Он должен вести себя скромно, особенно в первое время, стараться не вступать в разговор с супругой в присутствии старших. Молодые должны как бы не замечать друг друга, не обращаться друг к другу по имени. Вообще супругам не положено нахваливать друг друга, равно как и ругать.

Снохе не положено произносить имена свёкра, свекрови, золовок и деверей, а также старших родственников. Это считается проявлением уважения. Если при ней произносят имена умершего свёкра или свекрови, то ей, если она при этом сидела, положено приподняться.

Молодым родителям не принято выставлять напоказ свою любовь к ребёнку, обнимать, целовать в присутствии посторонних, особенно старших родственников по мужу. В старые времена вообще не принято было говорить «мой сын», «моя дочь», это тоже считалось неприличным.

Зять в свою очередь должен избегать встреч с тестем и с тещей, их сёстрами и братьями. Но при этом почитать, как своих родителей, даже больше. Этот вид избегания был наиболее строгим, но скорее всего и удобным сильной половине человечества, потому и сохранился до наших дней.

Обычаи избегания, некоторые запреты со временем смягчались, но в том или ином виде соблюдаются и сегодня. Не придерживаются за незнанием, но есть и такие, кто считает это излишеством. Многие понимают, что проявленное уважение к обычаям избегания поднимает не только авторитет снохи, но и авторитет мужа, авторитет её семьи.

Жаль, что в обычаях избегания многим видится некое унизительное отношение к себе. Это неправильное толкование. Эти обычаи следует воспринимать как взаимное уважение, как возможность не нарушать этикетные нормы приличия, закрепить семейную иерархию, преимущества старших и обеспечить скрытое равенство.