«Этот храм образования станет настоящим облегчением для меня, потому что теперь не придется отправлять детей далеко в другие школы, потому что новое учреждение находится в шаговой доступности от нашего дома», — поделилась местная жительница Аза Хамхоева.

Согласно проекту, в трехэтажном здании будут расположены учебные кабинеты, спортзал, кабинет музыки, столовая, актовый зал и медблок с процедурным кабинетом и кабинетом стоматологии. На прилегающей территории появится спортивная площадка. Для творческого развития детей в школе предусмотрены специальные помещения для проведения кружковых занятий. Кроме того, школа обеспечит полноценное трудовое обучение, включая комбинированную мастерскую.

В настоящее время готовность школы составляет 35%. На сегодняшний день ведутся кровельные работы, кладка наружных и внутренних стен и перегородок, электротехнические работы. Также параллельно ведется работа по прокладыванию внутреннего водоснабжения и канализации.

В то же время в сельском поселении Верхние Ачалуки продолжается строительство новой школы в рамках нацпроекта. Отмечается, что возведение учреждения № 9 на 420 мест стартовало в августе прошлого года. По словам жителей муниципального образования, строящаяся школа является долгожданным и желанным подарком для них.

«Мы много лет мечтали о просторной школе. Считаем, что наши дети продемонстрируют заинтересованность в учебе, а школа будет делать всё возможное, чтобы создать комфортные условия для учеников. Спасибо всем, кто трудится ради наших детей», — отметила жительница с. п. Верхние Ачалуки Ася Ахильгова.

По словам рабочих, в настоящее время готовность объекта — 3-этажного здания школы с отдельными блоками для младших и старших классов — составляет 32%. В блоке начальной школы предусмотрен автономный вход в здание учреждения. Уже осуществлены монтаж кровли, установка лестниц, разводка внутренних сетей электроснабжения, проведены наружные сети теплотрассы, водопровод, канализация.

Сейчас на строительной площадке проводятся работы по установке окон, прокладке внутреннего отопления и укладке плитки.

В здании расположатся вестибюльная группа с дифференцированным по возрастам гардеробом, столовая, медицинские кабинеты, спортивный и актовый залы с сопутствующими помещениями, кабинеты технологии и иностранных языков, читальный зал с книгохранилищем, предметные кабинеты. Связь между этажами будут обеспечивать лифты.

На прилегающей территории будут обустроены по проекту баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, площадки для игр и отдыха. Не забыли и про маломобильные группы населения. В проекте учтены требования доступности для них.

Сообщается, что строительство данной школы позволит перевести на односменный режим обучения школы №№ 17 и 22 с. п. Верхние Ачалуки, что благоприятно отразится на организации внеурочной деятельности в этих образовательных учреждениях.

Отмечается, что перевод учащихся на односменный режим — это помощь и семье, и учителю. Всем известно, что при занятиях в одну смену школьники могут правильно распределить свое время.

«Участие республики в национальном проекте «Образование» позволило осуществить огромную и масштабную работу, которая коснулась не только учреждений городов, но и сел в муниципальных районах», — подчеркнули в Минобрнауки Ингушетии.

Напомним, власти региона рассчитывают путем строительства новых школ перевести на односменный режим целый ряд школ, а к следующему году — все общеобразовательные организации республики. Об этом парламентариям Ингушетии сообщил Глава Махмуд-Али Калиматов.