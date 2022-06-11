Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской мэрии, борьба получилась захватывающей и интригующей, на большинство вопросов были даны правильные ответы, в том числе, досрочно, некоторые задания вызывали затруднения, но никто не может знать всё. Согласно регламенту состязаний по итогам полуфиналов по 2 команды из 4-х, показавшие лучший результат по набранным баллам, вышли в финальный этап.

Квартет лучших и разыграл главные трофеи турнира. 4-ое призовое место досталось НТРК «Ингушетия», на 3-й позиции «Единство», вторыми стали хозяева соревнований, ну а сильнейшей — пятерка из ГТРК «Ингушетия. Участников, не попавших в финал, также поощрили ценными призами.

Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов с интересом понаблюдал за битвами умов, а затем принял участие в награждении команд. Градоначальник поздравил победителя и призёров, поблагодарил участников за яркую игру, отметив высокий уровень их подготовки.

В свою очередь участники интеллект-баттлов подчеркнули отличную организацию мероприятия, качественные задания и замечательные призы.

Напомним, 4 июня для Ингушетии ознаменовалось повсеместным празднованием юбилея республики. В этот день праздничные мероприятия, среди которых концерты, различные выставки, включая фестивали национальных блюд, лазерное шоу, прошли во всех городах и селах.

В Магасе прошел международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Мероприятие собрало не только местных народных умельцев, но и ремесленников из других субъектов страны. Основные торжества состоялись на обновленном стадионе в Сунже, в ходе которых разыграли 30 ценных призов: шесть ноутбуков, шесть телевизоров, пять холодильников, шесть мобильных телефонов, шесть планшетов.

Главный приз автомобиль — «Лада Веста» от Главы региона— достался юному зрителю из Назрани Харону Султыгову, у которого оказался счастливый номерок «2932». Именно этот номерок вытянула одна из зрительниц 8-летняя Динара во время открытой жеребьевки. Харону и его отцу после процедуры регистрации вручили подарочный сертификат на автомашину.

В 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный совет России принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ». Ранее народ имел свою автономию, в 1924-1934 годах существовала Ингушская автономная область со столицей во Владикавказе.