«Хотел бы от себя лично, от лица руководства «Единой России» поздравить вас с открытием этого прекрасного спортивного комплекса высокого уровня. Очень важно, что он может использоваться не только для кадетов. Корпус развивается, в ближайшее время запланировано строительство полосы препятствий и других объектов подготовки кадетов. И мы предложили построить воздушно-десантный комплекс, чтобы ребята могли получать азы подготовки и поступать в Рязанское воздушно-десантное училище, другие военные учебные заведения. «Единая Россия» возьмет на себя этот блок», — сказал в своем выступлении на открытии бассейна секретарь Генсовета партии Турчак.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов заметил, что опыт настоящего времени показывает, насколько важно для России создание лучших условий для тех, кто выбрал путь защитников Отечества.

«Открывая новый бассейн для кадетского корпуса, мы создаем необходимую учебно-материальную базу, которая позволит готовить квалифицированных специалистов военного дела. Каждый будущий защитник Отечества должен учиться, воспитываться, развиваться интеллектуально, физически и духовно в оптимальных, комфортных условиях», — отметил он.

Калиматов привел слова Президента Владимира Путина о том, что «мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее».

«Реализуя эту задачу, в Ингушетии строятся десятки новых учебных заведений, создается надежная платформа системы образования и воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул Глава.

Руководитель субъекта выразил надежду, что в будущем на малом ракетном корабле «Ингушетия» в составе Черноморского флота будут служить выпускники ГКК.

Глава республики поблагодарил всех, кто оказывал поддержку в реализации данного проекта и строителей. Обращаясь к кадетам, Калиматов отметил, что ГКК является гордостью всех жителей республики и пожелал учащимся и наставникам успеха, знаний, высокого уровня учебно-военной подготовки, на благо Ингушетии и России.

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев поблагодарил «Единую Россию» за поддержку при строительстве объекта и пожелал кадетам дальнейшего роста и успехов.

«Отмечу, что строительство комплекса было одним из планов, намеченных «Единой Россией» во время избирательной кампании в 2021 году. Как сказал наш Президент во время своего выступления на Госсовете, у нас очень целеустремленные дети и молодежь. И мы должны сделать все, чтобы у ребят были равные возможности для успешного жизненного старта. Пусть этот новый спортивный объект станет для вас, оплотом на пути совершенствования своих навыков и физических способностей», — сказал он.

Напомним, летом прошлого Глава региона выступил с инициативой создать плавательный бассейн на базе ГКК имени легендарного разведчика времен ВОВ Абдулы Цароева. Депутат Госдумы Барахоев предложил и реализовал проект строительства нового крытого плавательного комплекса круглогодичного цикла с обширной инфраструктурой.

Строительство началось летом 2021 года. Были использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование.

Трехслойная противопожарная обработка помещений, мощная вентиляция, усиленная теплоизоляция, непрерывная циркуляция и трехфазная фильтрация воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности.

На территории корпуса построена новая котельная, подведено газоснабжение, проложен новый силовой электрический кабель, заменены световые опоры.

Плавательный комплекс оснащен раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков. Во внутренних помещениях установлены «теплые полы». Обеспечена «доступная среда» для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Тип бассейна — «полуолимпийский»: 25 метров в длину, 5 дорожек шириной 1,6 м, глубина от 1,5 до 3 метров. Это позволит проводить общероссийские соревнования по плаванию среди спортсменов разных возрастных групп.

Горский кадетский корпус был открыт в 1994 году в сельском поселении Сурхахи Назрановского района региона. Учащиеся ГКК традиционно показывают высокий уровень знаний, спортивной подготовки, дисциплинированности и выучки. Комплекс учебного городка для 465 кадетов состоит из штаба, учебных и спальных корпусов, библиотеки, столовой, медико-санитарной части, спортивного комплекса, банно-прачечного хозяйства и бытового комбината.

На реализацию проекта направлено порядка 150 млн рублей. В день открытия комплекса в новом бассейне состоялась первая тренировка кадетов на воде с привлечением профессиональных дайверов.