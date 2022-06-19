Как сообщили газете «Ингушетия» в ресурсном центре добровольчества региона, организаторы радушно встретили гостей, каждый активист получил фирменный меч форума.

«С приветственным словом на официальном открытии мероприятия выступили замруководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев, председатель комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, глава Комтуризма Беслан Мизиев, директор форума Заурбек Ведзижев», — сказал собеседник издания.

Гостей форума ознакомили с патриотической, добровольческой спортивной и творческой площадками. При регистрации участники были поделены на команды в зависимости от их направления.

Анзор Мархиев в ходе выступления отметил, что подготовка к форуму велась при поддержке республиканского правительства.

«Надеюсь, что все эти дни будут для участников незабываемыми, они получат новые знания, новых друзей и поддержку своих социальных проектов», — сказал он.

Как отметил директор форума Заурбек Ведзижев, это мероприятие является уникальной возможностью для активных и талантливых людей проявить свои знания, реализовать планы и идеи, донести от имени молодежи предложения и быть услышанными.

По словам руководителя Коммолодежи, история Всероссийского молодежного форума «Таргим» начинается с 2007 года, и за время проведения он собрал на своей площадке более 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов России и стран СНГ.

«Для нас это хорошая площадка, чтобы понимать, чем интересуется молодежь, и находить наилучшие формы взаимодействия на благо общества», — сказал глава комитета.

В свою очередь Беслан Мизиев поблагодарил организаторов форума, а молодежным активистам пожелал успешно защитить свои проекты.

Напомним, благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи, республике одобрена заявка для организации и проведения первого грантового конкурса на площадке молодежного Всероссийского форума «Таргим-2022».

В данном направлении комитетом по делам молодежи региона была проделана большая работа, неоценимый вклад в воплощение этой идеи в жизнь внес замруководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Анзора Мархиев.

Ингушская молодежь имеет возможность защитить свой социальный проект в очном формате, не выезжая за пределы своего региона.

Место проведения форума — спортивная база «Мужичи» имени Султана Плиева. В августе минувшего года там завершены работы по масштабной реконструкции комплекса.

База, построенная полвека назад, располагает сооружениями крытого и открытого типов. Они предназначены для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта.

Центр был весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности.

На территории комплекса размещены четыре спальных корпуса, спортивные залы, футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, баня, столовая, прачечная и многое другое.

Три спальных корпуса, столовая, спортивный зал, административное здание, складские и другие технические помещения претерпели ряд значительных изменений: везде проведены работы по усилению фундамента, смене кровельного покрытия, реставрации фасадов, внутренние ремонтные работы, произведена замена электропроводки, отопления и водоснабжения. Дополнительно построены новый спальный корпус, баня, облагорожена территория, а также сделано ландшафтное оформление участков.

Реконструкция объекта проводилась в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», регионального проекта «Спорт-норма жизни» и госпрограммы республики «Развитие физкультуры и спорта».