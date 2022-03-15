Росгвардия

Патриотическое воспитание

В Ингушетии ученики школы Росгвардии приняли участие в ведомственном конкурсе патриотической песни

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Дети военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии и назрановского полка ведомства приняли участие в региональном этапе конкурса детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации, прошедшем в ведомственной школе № 2. Конкурсанты представили на суд жюри, состоящего из руководства учебного заведения и представителей Росгвардии, профессиональное мастерство в различных номинациях.

— Участие в подобных мероприятиях воспитывает у подрастающего поколения, прежде всего, духовно-нравственные качества, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — История вновь и вновь нас учит, что воспитание детей в духе патриотизма необходимо, как воздух: слишком много тех, кто хочет ослабить нашу страну, расчленить и сделать ее обычной территорией для реализации своих корыстных целей.

Чаниева подчеркнула, что воспитанники школы достойно состязались в исполнительском мастерстве, демонстрируя лучшие образцы музыкально-поэтического творчества.

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