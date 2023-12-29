По информации парламента республики, благотворительная акция была организована по инициативе депутата Госдумы РФ (фракция «Единая Россия) Бекхана Барахоева при поддержке Министерства культуры Ингушетии. Постановщик спектакля — главный режиссер ТЮЗа Лейла Хадзиева.

По словам Бекхана Барахоева, постоянная поддержка оказывается не только семьям военнослужащих, но и самим участникам СВО, в том числе и техникой.

Перед началом действа к ребятам обратилась министр культуры республики Залина Льянова: «Вы наверняка видели в фильмах, читали в книгах про героев, чьё мужество и самоотверженность увековечены и которые служат для нас примером беззаветного служения своей Родине. И наверняка многие из вас хотели быть похожими на них. Так вот, сегодня ваши отцы стали теми героями, на которых равняется вся страна. Представьте себе, в доме каждого из вас есть пример храбрости, силы, чести, отваги, пример достойного служения своей Родине. И благодаря им мы все живём в спокойной и благополучной стране — нашей великой России».

Льянова в своем выступлении подчеркнула, что от ребят многое зависит — от успехов в учёбе, от их упорства в достижении цели.

«А чтобы вы шли к своей цели с хорошим настроением, в канун этого прекрасного праздника мы собрали вас для того, чтобы сделать вам сюрприз. Это не только новогодние подарки, но и спектакль (новогоднее представление), специально подготовленный нашими замечательными артистами для детей, чьи папы — герои», — отметила министр.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минкультуры региона, на увлекательную постановку были приглашены 285 детей из семей участников специальной военной операции (СВО). Программа мероприятия была составлена так, чтобы вдохновить маленьких зрителей, погрузить их в мир сказки. По ходу новогоднего представления дети принимали активное участие в различных играх и конкурсах, получали сладкие подарки и ценные призы. Аниматоры вовлекали в веселое действо ребятишек, организуя игры в снежки и танцы вместе с героями новогодней сказки.

Кульминацией представления стала раздача кремлевских подарков и подарочных боксов, содержащих развивающие книги и игры для детей, сердца которых наполнились радостью от происходящего.

«Я хочу поздравить вас, ребята, с наступающим Новым годом. Пусть все самые смелые мечты сбываются, а самые тяжелые задачи, стоящие перед вами, даются легко и просто. Пусть успех сопутствует вам во всем! Будьте здоровы и счастливы!» — сказала Залина Льянова.

Глава государства Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал то, что к детям участников специальной военной операции надо проявлять особое внимание и заботиться о них так же, как о своих собственных.