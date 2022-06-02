Открывая фестиваль и приветствуя участников и гостей праздничного мероприятия, директор колледжа Зоя Озиева объявила, что отныне фестиваль, праздник дружбы и единения станет доброй традицией колледжа. Она пожелала всем участникам весёлого настроения, добрых эмоций и незабываемых впечатлений.

«Такое мероприятие консолидирует общество, — сказала она. — Мы разные, но мы вместе! Мы — едины, мы все — россияне!»

Фестиваль-конкурс состоял из двух этапов: национальная кухня и творческое выступление (хореография, костюмы, музыка и т. д.).

«Процесс подготовки к фестивалю начался задолго до его представления, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Тамара Бузуртанова. — Студенты составляли сценарии, распределяли роли, готовили национальные костюмы разных народов. Разумеется, нужно было время, чтобы ознакомиться с культурой представляемого народа, с их танцами, национальной одеждой, кухней и другими особенностями».

Для участия в фестивале-конкурсе каждой группе необходимо было представить на первом этапе национальные блюда, а на втором — творческое выступление. Это своего рода презентация народа, его культуры и традиций.

Студенты до последнего скрывали свою праздничную программу. Всем хотелось удивить зрителей, показать что-то новое и интересное. Особенное рвение проявляли первокурсники. Оно и понятно, кто, если не они, с их энтузиазмом, задором и желанием быть первыми. Потому и одним из самых ярких оказалось выступление первокурсников, представивших грузинскую культуру. Но и студенты старших курсов не спасовали. Они исполнили веселый зажигательный танец турок-месхетинцев. Бурю аплодисментов вызвал женский дагестанский танец, который виртуозно отплясали ингушские девушки. Мягко и грациозно, в красивых белых нарядах исполнили студенты карачаевский танец. Под национальные ритмы в национальных костюмах было представлено фольклорное творчество ингушей, русских, армян, чеченцев и т. д.

Ярко, колоритно, информативно продемонстрировали студенты национальную кухню народов, угощая гостей разными блюдами, удивляя их многообразием, красочной подачей и особым подношением. И самое приятное, что гости, сотрудники, студенты и любой из присутствующих мог подойти к тому или иному столу, попробовать на вкус любое блюдо и поинтересоваться рецептом приготовления.

Программа фестиваля была насыщенной: музыкально-литературные композиции, песни, стихи, национальные танцы, девичьи наряды, турецкие тюбетейки, русские кокошники... Море позитива и хорошего настроения!

Праздник действительно удался, и он действительно объединяет и ещё раз подтверждает слоган фестиваля: «Все мы — разные, но мы вместе!» Цель достигнута, победила дружба! Фестиваль оставил массу ярких эмоций и добрых впечатлений, и конечно же уверенность, что это старт будущей доброй традиции медицинского колледжа.