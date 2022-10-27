Абукар Ужахов родился в семье Исака Элбердовича Ужахова, муллы и преподавателя в медресе Базоркино. Его дедом по материнской линии был Исаак Осмиевич Чапанов — выдающийся алим, религиозный и политический деятель, руководитель духовенства Горской Республики.

Абукар Исакович с детства обучался в медресе, в котором преподавал отец. Будучи умным и дальновидным человеком, Исак Ужахов, видя меняющийся образ жизни после революции и понимая важность получения светского образования, отправил сына учиться во Владикавказ на рабфак со словами: «Религиозным знаниям ты продолжишь обучаться самостоятельно, теперь настало время получать светское образование». Отучившись, Абукар Ужахов стал работать в селе Базоркино на кожевенном заводе в качестве технолога. Эта профессия помогла ему спасти семью, родственников и знакомых в тяжелые годы депортации.

«Мои родители жили в селе Базоркино, сейчас это Чермен. Там прошло детство и юность моего отца — Ужахова Абукара. Когда нас депортировали, ему было лет 30. Зрелый возраст... Может, поэтому, в силу того что родители были молодыми, мы выжили в Казахстане», — рассказывает Зейнап Ужахова, старшая дочь Абукара Ужахова.

После реабилитации, в 1959 году, Абукар Исакович с семьей вернулся на родину и, конечно, они отправились в родное село.

«Когда они приехали в село Чермен, пошли к дому моего дяди. Они зашли во двор дядиного дома. Жившие там люди вышли, открыли калитку, разрешили войти во двор, посмотреть дом. Потом родители рассказывали, что они стояли как потерянные... Столько воспоминаний нахлынуло о семье дяди, о живших рядом соседях, радостях и горестях, что сопровождали их по жизни в те дни, дни их детства и юности», — вспоминает женщина.

Затем Абукар Ужахов вместе с супругой Милитхан Чориевой пошли дальше по улице к своему дому. Они с волнением подходили к своему дому. Они постучались, но никто не открыл. Тогда они спросили у соседей о том, кто теперь живет в их доме, и выяснили, что занявшие его, узнав, что приехали ингуши, которым принадлежал дом до депортации, всё закрыли и ушли, чтобы не впустить их.

«Так и не состоялась встреча моих родителей с родными стенами. Так и не удалось моему отцу больше ни разу в жизни переступить порог отчего дома», — говорит Зейнаб Абукаровна.

Ужаховы купили дом в Грозном, кто-то из детей продолжил учебу, кто-то устроился на работу. Абукар вместе с супругой смогли дать всем детям высшее образование. Жили счастливо, в достатке, спокойной, размеренной жизнью...

Незадолго до смерти у Абукара Ужахова начались серьезные проблемы с памятью. Порой он забыла, где находится, не узнавал родных... Но о двух вещах, которые он на протяжении жизни бережно хранил в глубине своей души, он ясно помнил даже в тот период. Арабист в третьем поколении, он читал и грамотно переводил Коран.

«В течение всей моей жизни в доме отца я помню, как он со словарями читал и переводил Священную Книгу, даже в самые тяжелые времена в ссылке, когда это было под запретом. Самое удивительное, что в последние годы своей жизни, когда память у него ослабла, он многое забывал, что-то не мог вспомнить, но регулярно читал Коран. И всё, что он знал наизусть из Корана, всё сохранилось в его памяти», — рассказывает Зейнап Ужахова.

Неизменной оказалась и его любовь к родному селу... Несмотря на то, что память его серьезно подводила, он стал часто вспоминать отчий дом в селе Базоркино и повторять, что он должен вернуться туда.

«С той первой поездки родителей в Базоркино, когда отцу не удалось попасть в свой дом, мы не помним, чтобы он вспомнил, рассказывал или обсуждал это с нами. Точно этот эпизод был вычеркнут из его жизни. Но мы представить себе не могли, что все эти годы переживания и тоска по родному дому были с ним. Его мечта так и не сбылась. Но эта мечта теперь живет с нами, с его детьми. И, может быть, она сбудется при жизни нас, его детей», — надеется Зейнап Абукаровна, которая за 80 лет своей жизни ни разу так и не смогла побывать в родовом доме своего отца.