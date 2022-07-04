О вековых ценностях
Ветеран Росгвардии Ингушетии поделился с журналистами подробностями работы с молодыми защитниками Отечества
В рамках окружной акции «Время выбрало нас» председатель регионального отделения Северо-Кавказской межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка, ветеран боевых действий Магомед Горбаков пообщался с журналистами Ингушетии.
Собеседник рассказал о своем боевом пути и вкладе ветеранов ведомства в деятельность территориального управления Росгвардии. Кроме того, он отметил, что благодаря вниманию руководства управления к деятельности возглавляемой им организации ему удается участвовать в различных акциях и взаимодействовать с коллегами из других ведомств.
«Важно прививать молодому поколению солдат и офицеров выкристаллизованные в веках, выпестованные многими поколениями наших предков ценности, самоотверженность и гуманность, которые необходимо проявлять в разумных пределах при выполнении задач в условиях боевых действий. Именно в этом я и пытаюсь содействовать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии», — подчеркнул Горбаков.