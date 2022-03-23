Росгвардия

Воспитание подрастающего поколения

Ветераны дают школьникам уроки патриотизма

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Председатель совета ветеранов Управления Росгвардии по Республике Ингушетия Магомед Горбаков совместно с представителями регионального отделения Союза ветеранов Афганистана и Министерства образования и науки республики провели тематическое занятие для учеников школы № 9 города Назрани.

Гости поведали ребятам о героизме российской армии, проявленном в разные исторические эпохи, ее славных традициях. Кроме того, Горбаков рассказал о территориальном управлении Росгвардии и его подразделениях, росгвардейцах, погибших при исполнении обязанностей, особо отметив примеры чести, мужества и верности воинскому долгу.

Также на встрече были затронуты вопросы профилактики распространения экстремистской идеологии, которая выступает катализатором конфликтов на религиозной и этнической почве.

— В воспитании подрастающего поколения обязательно должны участвовать школа и семья, — подчеркнул оратор в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Обществу нужны патриоты, граждане с активной жизненной позицией, и в этом направлении мы должны проводить постоянную работу.

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