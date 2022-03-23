Гости поведали ребятам о героизме российской армии, проявленном в разные исторические эпохи, ее славных традициях. Кроме того, Горбаков рассказал о территориальном управлении Росгвардии и его подразделениях, росгвардейцах, погибших при исполнении обязанностей, особо отметив примеры чести, мужества и верности воинскому долгу.

Также на встрече были затронуты вопросы профилактики распространения экстремистской идеологии, которая выступает катализатором конфликтов на религиозной и этнической почве.

— В воспитании подрастающего поколения обязательно должны участвовать школа и семья, — подчеркнул оратор в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Обществу нужны патриоты, граждане с активной жизненной позицией, и в этом направлении мы должны проводить постоянную работу.