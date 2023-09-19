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С заботой о «ячейках общества»

Власти культурной столицы Ингушетии будут держать под контролем семьи с высоким социальным риском

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В мэрии Назрани прошло заседание, на котором в числе прочих поднимался вопрос выявления семей с неблагополучным внутрисемейным климатом и адресной профилактической работы с ними.

Заместитель главы администрации города Хади Алхастова в своем выступлении перед собравшимися подчеркнула необходимость держать в поле зрения такие «ячейки общества».

— Наша задача — не допускать ситуаций, когда взрослые в таких семьях обращаются с детьми жестоко, — отметила чиновница. — Соответствующим компетентным органам, да и не только, нужно постоянно контролировать, что там происходит. Нет ничего важнее жизни и здоровья наших детей. Поэтому призываю со всей ответственностью отнестись к этой работе.

Говорили на встрече и о патриотическом воспитании подрастающего поколения, в котором, как отмечалось, огромную роль играют учителя, влияющие на формирование правильной картины мира у детей.

— Надо призвать родителей к бдительности по отношению к своим детям, прививать им правильные привычки, серьезнее объяснять детям значение таких базовых понятий, как «добро» и «зло», — обратилась Алхастова к коллегам.

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