Заместитель главы администрации города Хади Алхастова в своем выступлении перед собравшимися подчеркнула необходимость держать в поле зрения такие «ячейки общества».

— Наша задача — не допускать ситуаций, когда взрослые в таких семьях обращаются с детьми жестоко, — отметила чиновница. — Соответствующим компетентным органам, да и не только, нужно постоянно контролировать, что там происходит. Нет ничего важнее жизни и здоровья наших детей. Поэтому призываю со всей ответственностью отнестись к этой работе.

Говорили на встрече и о патриотическом воспитании подрастающего поколения, в котором, как отмечалось, огромную роль играют учителя, влияющие на формирование правильной картины мира у детей.

— Надо призвать родителей к бдительности по отношению к своим детям, прививать им правильные привычки, серьезнее объяснять детям значение таких базовых понятий, как «добро» и «зло», — обратилась Алхастова к коллегам.