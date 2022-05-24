«Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“ — это прежде всего забота о своей родине. Для того чтобы максимальное количество жителей могли в нем поучаствовать и сделать свой город или район лучше, в регионах открыты специальные волонтерские штабы или обучающие площадки. Одной из таких площадок стал главный вуз республики», — сказал собеседник издания.

По его словам, ресурсный центр добровольчества совместно с министерством строительства региона провел семинар по подготовке волонтеров комфортной среды.

На практикуме волонтеры рассказали о целях и задачах национального проекта «Жильё и городская среда», способах привлечения жителей региона к этому важному делу, также гости наглядно показали, как работать с приложением «Волонтеры ФКГС».

«Участие в голосовании очень важно. Быть причастным к такому масштабному социальному проекту — большая ответственность. Помогать людям самим определиться, как сделать город лучше, комфортнее и красивее, — задача, конечно, не из легких, но решаемая. Именно благодаря вам мы сможем сделать наш регион лучше и комфортнее», — отметил директор ресурсного центра Назир Галаев.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. В скором времени на территории республики появятся волонтеры комфортной городской среды. В их рядах будут отзывчивые, бескорыстные и, самое главное, неравнодушные люди разных возрастов и профессий.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике в середине апреля стартовало рейтинговое голосование на единой федеральной платформе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На этот раз жители будут выбирать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2022-2023 гг.

Организаторами мероприятия выступают Минстрой и Минцифры России совместно с АНО «Национальные приоритеты».

На региональном и муниципальном уровне сформированы рабочие группы, определен перечень общественных территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов, размещена на платформе вся необходимая информация о дизайн-проектах, проведена модерация карточек объектов голосования.

До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству той или иной территории. Всего на голосование выставлено порядка 44 дизайн-проектов, по два от каждой территории. Расположены они в 9 муниципальных образованиях, добавили в Минстрое.

Как сообщил министр строительства Микаил Балахоев, благодаря сервису обратной связи — единой всероссийской платформе по голосованию за объекты благоустройства — каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села в прошлом году.

По его словам, Ингушетия благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения установила показатель, превышающий норму на 15%. Власти рассчитывают и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установленного для республики.

Напомним, количество территорий по благоустройству, отобранных на 2022 год, составляет 22 единицы. Общий объем финансирования федерального проекта в 2022 году планируется 136,639 млн рублей.