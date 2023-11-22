Сбор организован благотворительными фондами «Тешам» и «Клуб добрых людей» по инициативе Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова. Пункты сбора открыты в 23 городах и селах региона. Огромное количество волонтеров трудится, помогая рассортировать все привезенное, а это уже более 120 тонн. Отдельно собираются продуктовые наборы, сортируется одежда для детей и взрослых, медикаменты, средства гигиены, посуда и так далее. Это должно значительно облегчить процесс распределения груза в дальнейшем на территории Палестины.

«Один продуктовый набор рассчитан на 4-6 человек, содержимого должно хватить примерно на 4 дня. Там на месте распределять еду было бы очень сложно, если бы отдельно доставлялись рис, макароны, чай и тому подобное. По той же причине сортируются и иные товары», — рассказал представитель одного из фондов.

День ото дня публикуется информация, которая подтверждает чистоту сердец и доброту души местных жителей. Каждый, и стар и млад, помогает по мере своих возможностей, старается не оставаться в стороне.

Некоторые жертвуют миллионы. Так, совсем недавно мужчина, пожелав остаться неизвестным, передал 1 млн рублей. Чуть позже его примеру последовала женщина, которая также не раскрыла своей личности. Ранее местный житель внес 2 млн рублей. Достаточно часто поступают суммы в 200, 300, 500 тысяч.

«Любая помощь играет огромное значение: не важно, жертвуете вы миллион или один рубль. Многие приходят к нам с детьми, помогают, привозят еду, лекарства и многое другое. Нам кажется это правильным, таким образом вы прививаете им правильные ценности, воспитываете в них человечность», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Школы, детсады, администрации сельских поселений и городов региона, министерства, бизнесмены, предприниматели, представители духовенства, спортсмены Ингушетии и многие другие также вносят свою лепту. Например, местные предприниматели на прошлой неделе передали больше восьмидесяти коробок медикаментов, общая стоимость которых 1,5 млн рублей, бизнесмены закупили сотню электрогенераторов, организация «Грасс Юг» отправила целую фуру, наполненную бытовой химией и средствами по уходу. Фармацевтические фирмы, такие как «Мир», к примеру, привозят бинты, противоожоговые препараты и другие лекарства. Также закупаются инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки для тех, кто вследствие травм или по другим причинам лишены возможности передвигаться самостоятельно. На днях официальный дилер Lada «Магас-Лада» внес 200 тыс. рублей. Подобных примеров великое множество, здесь перечислены лишь некоторые.

«Отклик просто колоссальный. Многие предварительно интересуются, что именно необходимо привезти, переводят денежные средства, приходят непосредственно на пункт сбора и помогают волонтерам. Жители соседних республик также присылают что-то, предлагают помощь, поддерживают всячески. Выражаю огромную благодарность каждому за неравнодушие и доброту», — поблагодарила всех причастных директор благотворительного фонда «КДЛ» Ната Матиева.

Некоторые вносят деньги, которые они копили на хадж или умру (малое паломничество). Совсем недавно две местные жительницы, сестры, привезли в один из пунктов сбора в Магасе 124 тыс. рублей. Отмечается, что старшая копила деньги для поездки в хадж, а младшая на установку брекетов. Узнав о таком жесте со стороны молодых девушек, несколько человек изъявили желание помочь им в осуществлении заветных желаний совершенно бесплатно. Местные ортодонты готовы без какой-либо оплаты установить брекеты одной из них, вторую, также на безвозмездной основе, отправят в хадж.

«Все собранное мы отправляем бортами МЧС в Египет, там доставка осуществляется через КПП международной организации «Красный полумесяц». Многие боятся, что эта помощь попросту не дойдет. Такого не должно произойти, так как гуманитарный коридор открыт, однако процесс приема этой помощи идет достаточно медленно. В качестве сопровождения вместе с грузом планируется отправить двух представителей от республики», — отметил член правления фонда «Тешам» Ахмед Костоев.

Как сообщают в пресс-службе фонда, накануне сотрудники республиканского управления Росгвардии пожертвовали 777 тыс. рублей, помимо этого компания «Яхья» и магазин «Бековский склад» привезли внушительную партию продуктов питания. Карабулакский завод железобетонных изделий передал в свою очередь 100 тыс. рублей. Также в этот день пункт сбора гуманитарной помощи в столице республики посетил министр по национальной политике и внешним связям Руслан Мизиев.

«Отдельное внимание стоит уделить волонтерам, которые трудятся не покладая рук. В основном это представители фондов «Тешам», «Клуб добрых людей» и «Красный крест». Рядовые жители также стремятся помочь, вне зависимости от возраста и иных факторов: кто-то вступает в волонтерские ряды, а кто-то привозит еду и питье для всех трудящихся здесь», — подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что акция продлится до 23 числа включительно и по необходимости будет продлена. В перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.