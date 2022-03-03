Образование

Можно бесплатно обучиться

Жители Ингушетии смогут пройти переподготовку в РАНХиГС за счет федерального бюджета

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Северо-Кавказский институт РАНХиГС совместно с Министерствами труда и социальной защиты, занятости населения приступает к реализации программ дополнительного профессионального образования.

Как сообщили газете «Ингушетия» в вузе, с марта 2022 года можно бесплатно обучиться востребованной профессии в связи с реализацией федерального проекта «Содействие занятости».

Обучение могут пройти следующие категории граждан:

граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно.

Также и молодежь в возрасте до 35 лет включительно может пройти обучение, относящаяся к категориям: граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров); граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности).

«В 2021 году граждане, прошедшие обучение в институте, смогли сохранить трудоустройство и найти работу, несмотря на вызовы пандемии. В этом году мы продолжим обучение граждан. Более того, список предлагаемых программ расширен в соответствии с запросом рынка труда регионов Северо-Кавказского федерального округа», — рассказала директор центра дополнительного образования Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Екатерина Агеева.

Подробную информацию можно получить: 8 (8793) 33-13-87, pkpk@ski. ranepa. ru.

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