Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ингушетии

30 марта ярмарка состоится в Назрани на площади перед ДК, 5 апреля в сельском поселении Нестеровское Сунженского района на улице Первомайская и 6 апреля в Магасе у Аланских ворот.

«Подобные ярмарки, как оказалось, пользуются большим спросом среди нашего населения. Жители с небольшим заработком получают возможность приобрести качественную и свежую продукцию по весьма доступным ценам. Для местных сельхозпроизводителей, в свою очередь, это отличный шанс реализовать свои товары. Хотелось бы отметить, что нами будет продолжена работа по поддержке агропрома. У нас плодородная земля, лучший чернозем, трудолюбивый народ. При рациональном подходе мы непременно достигнем высоких результатов и сможем не только обеспечивать внутренний рынок, но и поставлять товары в иные регионы», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что покупатели смогут закупиться различной продукцией по ценам ниже рыночных. На ярмарках будут представлены мясо, фрукты, овощи, молочка, копченные изделия, сладости, мед и многое другое.