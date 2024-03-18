В Назрани 30 марта пройдет очередная продовольственная ярмарка

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, сельхозтоваропроизводители на ярмарке традиционно представят свежую, качественную, натуральную продукцию местного производства.

«Это хорошая возможность закупить продукты впрок, а также для ифтара и на предстоящие праздники, приобрести все по ценам ниже рыночных. На прилавках реализуется качественная наша, местная продукция. Что может быть лучше?» — подчеркнула жительница республики Хава Льянова.

Предыдущие ярмарки показали, что граждане остались довольны ценами и качеством представленного там ассортимента товаров.