Спортсмен из Ингушетии стал победителем турнира по грэпплингу

Представитель региона Мухаммад Санроев стал обладателем золотой медали на турнире по грэпплингу RGSA — Russian Grappling Sports Association.
Как сообщил «Ингушетии» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев, боец одержал победу в весовой категории до 31 кг в разделе No-Gi. Мухаммад Санроев представляет зал Academy Jiu-Jitsu Sunja.
Отмечается, что соревнования прошли 31 марта в Москве.
Ранее наше издание сообщало, что в феврале текущего года спортсмен под руководством опытного наставника Илеза Хашагульгова завоевал серебро на турнире по грэпплингу.