Спортсмен из Ингушетии стал победителем турнира по грэпплингу

Как сообщил «Ингушетии» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев, боец одержал победу в весовой категории до 31 кг в разделе No-Gi. Мухаммад Санроев представляет зал Academy Jiu-Jitsu Sunja.

Отмечается, что соревнования прошли 31 марта в Москве.

Ранее наше издание сообщало, что в феврале текущего года спортсмен под руководством опытного наставника Илеза Хашагульгова завоевал серебро на турнире по грэпплингу.