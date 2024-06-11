В Ингушетии на стометровой башне Согласия установят флаг России

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя значение этого праздника, сказал: «День России — это не только день празднования, но и возможность вспомнить исторические победы и достижения страны, почтить память предков и героев, которые внесли свой вклад в развитие нашего государства. Это день единства народов и патриотизма».

Кроме того, он подчеркнул важность установки флага на такой значимой для ингушей достопримечательности как Башня Согласия, которая символизирует единство и согласие всех народов России.

День России связан с закреплением суверенитета страны на законодательном уровне и отмечается ежегодно 12 июня. Его возникновение связано с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Праздник символизирует начало современного этапа развития многовековой российской государственности. Современный День России был учреждён в 2002 году, а до этого назывался Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Принятие Декларации положило начало государственному самоопределению Российской Федерации и заложило основы её Конституции, принятой в 1993 году.

Таким образом, установка флага на башне Согласия является ярким проявлением патриотизма и уважения к государственным символам России.