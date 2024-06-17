В Ингушетии в барсетке у рецидивиста нашли эфедрон 

«В Назрани сотрудники полиции задержали гражданина, который ранее был судим за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. В ходе личного досмотра в барсетке мужчины обнаружили свёрток, обмотанный изолентой. Экспертиза показала, что в свёртке находится порошкообразное наркотическое средство — эфедрон», — рассказал собеседник.



Следственный отдел ОМВД России по городу Назрань возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ в отношении злоумышленника. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания в соответствии со статьями 91–92 УПК РФ.



Также полицейские изъяли электронные весы фирмы «Марта», 4 упаковки пакетов «зиплок», 7 рулонов изоленты, 2 полимерных прозрачных пакета с остатками белого вещества и 1 свёрток с веществом, обмотанный изолентой, по месту жительства задержанного.