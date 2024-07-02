В Ингушетии заслуженные тренеры и мастера спорта будут получать ежемесячные выплаты 

«Теперь ежемесячные выплаты в размере 15 000 рублей будут получать 19 человек, включая 11 заслуженных тренеров и 8 заслуженных мастеров спорта. Не важно, продолжают ли они свою спортивную карьеру или уже завершили ее, — эти люди являются примером для молодежи, образцом спортивного духа и воли к победе», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов уверен, что депутаты Народного собрания одобрят данную инициативу, и республику станет примером для других регионов по формированию комплексной системной поддержки массового спорта и физической культуры.

Ранее руководитель министерства спорта Ингушетии Руслан Белхороев сообщил, что выступил с инициативой о внесении изменений в проект регионального закона о мерах социальной поддержки заслуженных тренеров РСФСР, СССР, России и мастеров спорта страны.

По его словам, ежегодно для произведения выплат будет необходимо выделение из бюджета около 3,5 млн рублей.