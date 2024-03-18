Владимир Сластенин поздравил жителей региона с 254-летием единения Ингушетии с Россией

«Более двух с половиной веков назад представители ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству. Это судьбоносное решение сыграло ключевую роль в жизни ингушского народа, положило начало новому этапу истории Ингушетии», — говорится в обращении.

По словам главы правительства, на протяжении веков ингуши вносили значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы России, богатейшего культурного и духовного наследия многонациональной страны, проживали в единстве, дружбе и согласии со всеми народами, демонстрируя преданность и верность Российскому государству.

«Сегодня Республика Ингушетия является равноправным субъектом России, обладающим высоким экономическим, духовным и интеллектуальным потенциалом. Реализуя востребованные социальные проекты, республика уверенно идет по пути динамичного развития экономики, науки, культуры, социальной сферы. Все это благодаря мудрости ингушского народа, его трудолюбию, целеустремленности, любви к родному краю и неоценимой помощи и поддержке федерального центра. Уверен, что, несмотря на трудности, нам хватит сил, умения и настойчивости на пути дальнейшего строительства современной Ингушетии и вносить достойный вклад в дело процветания нашего Отечества», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а республике — мира и процветания.

Напомним, весной 1770 года близ селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района, в месте с символическим названием «Барта босе» («Склон согласия»), 24 влиятельных ингушских старейшины торжественно принесли присягу на верность России.