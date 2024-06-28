Административным центром Сунженского района Ингушетии в сентябре станет село Нестеровское

«Уже в сентябре здесь разместятся просторные кабинеты районной администрации, райсовет, финансовый орган и архивная служба. Раньше специалисты ютились в стесненных условиях, а теперь у них появятся конференц-зал, столовая, молельная комната», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что Нестеровское получит новый статус, став районным центром самого большого района региона.

Глава поблагодарил инвесторов в лице руководства «Сада Гиганта — Ингушетия», которые проявили интерес к строительству и обеспечили финансирование.

«Новый административный центр значительно повысит доступность и качество государственных услуг, особенно для жителей отдаленных сел», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что решение о переносе районной администрации из города Сунжи Глава республики принял летом прошлого года, чтобы облегчить доступность муниципальных властей для жителей предгорных сел Сунженского района — Даттых, Галашки, Алкун, Аршты и других.

«Большая часть населенных пунктов расположена выше сельского поселения Нестеровское и добираться из этих мест до Сунжи нелегко», — подчеркнул руководитель субъекта.

В Сунженский район входит 10 населенных пунктов: Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское,Троицкое, Чемульга.

Численность населения составляет более 60 тыс. человек. На территории района расположено около 8 тыс. частных домовладений и 16 многоквартирных домов.