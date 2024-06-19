Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева продолжает оказывать помощь Ингушетии

В реализацию проектов на территории Ингушетии Микаилом Гуцериевым вложено свыше 4 млрд. рублей. Эти средства направлены на улучшение качества жизни местного населения.

В частности, благодаря финансовой поддержке фонда отремонтированы следующие социально значимые объекты: интернат для детей-инвалидов, расположенный в сельском поселении Троицкое и детский лагерь летнего отдыха «Эрзи» в Джейрахском районе. Общая стоимость проведенных работ составила порядка 450 млн. рублей. Помимо этого, на средства фонда также ведётся обширная работа по реконструкции кладбищ и родовых башен в горной части Ингушетии.

«Важно ценить то, что делает Микаил Сафарбекович для республики, поскольку его вклад действительно огромный. К сожалению, некоторые граждане увлекаются поиском негатива, распространением слухов и домыслов. Это не лучшим образом сказывается на общей атмосфере в обществе. Я хочу заверить жителей региона, что все намеченные совместно с Микаилом Гуцериевым планы будут реализованы в полной мере. Работы продолжаются на всех начатых объектах: где-то производится оформление проектно-сметной документации, где-то — согласование. Уже подготовлена ПСД на 123 башни в Джейрахском районе», — подчеркнул Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

От также отметил, что меценат является надёжным партнёром, который сопровождает нас на пути к благополучию и процветанию региона. При его поддержке воплощаются в жизнь цели, отвечающие интересам всего ингушского народа.