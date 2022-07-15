«Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне замедлился до 26,23%, после 30,84% месяцем ранее. В начале лета прошлого года отмечались потери и сдвигались сроки созревания урожая овощей на более поздние периоды из-за непогоды (проливных дождей с градом)», — сказано в пресс-релизе.

В материалах ЦБ отмечается, что в июне текущего года на фоне благоприятных погодных условий на прилавки поступил новый урожай местного производства в большем объеме, чем годом ранее. Значимое влияние оказало также расширение предложения овощной продукции за счет увеличения импортных поставок из стран ближнего зарубежья, а в условиях укрепления рубля она стала дешевле. В результате отмеченные факторы продолжили замедление роста цен на овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, лук и пр.).

Расширение предложения на фоне роста поголовья крупного рогатого скота в регионе повлияло на замедление роста цен на говядину в годовом выражении. Этот же фактор обусловил рост объемов производства молока, в том числе на уровне личных подсобных хозяйств, что повлияло на снижение годовых темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию, а также на сливочное масло.

Продолжающаяся коррекция цен после их всплеска в марте в условиях наличия у населения ранее сформированных запасов привела к замедлению роста цен на сахар и подсолнечное масло. Дополнительное влияние оказали принятые правительством Российской Федерации меры по ограничению его экспорта.

По данным банка, годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с маем увеличился на 0,23 п. п., до 21,96%.

Данная динамика в основном связана с увеличением издержек производителей и поставщиков из‑за нарушения логистических цепочек на фоне сохраняющегося санкционного давления. В этих условиях наблюдалось ускорение роста цен на некоторые медикаменты, трикотажные изделия и бытовую технику, а также парфюмерию и косметику в годовом выражении.

При этом расширение предложения нефти и газа на внутреннем рынке за счет уменьшения объема экспорта способствовало замедлению годового роста цен на бензин и ускорению снижения цен на газовое моторное топливо.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне 2022 года увеличился до 4,40%, с 3,97% в мае.

Продолжился рост издержек авиаперевозчиков, связанный с удорожанием обслуживания авиапарка и удлинением маршрутов из-за закрытия части воздушного пространства. Отмеченный фактор наряду с повышением спроса на железнодорожное сообщение в условиях активизации турпотока по направлению внутреннего туризма привели к ускорению годового роста цен на услуги пассажирского транспорта.

Снижение банками кредитных процентных ставок вслед за общим снижением ставок в экономике способствовало уменьшению темпов прироста платы за пользование потребительским кредитом в годовом выражении.