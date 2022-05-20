Заур Плиев передал через объектив своей камеры неповторимые горные пейзажи Ингушетии и многовековые башенные комплексы «Ний», «Пялинг», «Эгикал», «Эрзи» и другие. Творческий подход к работе Заура Плиева позволяет по-новому взглянуть на настоящих хранителей уникального исторического кода ингушей. Заур также работает фотографом Русского государственного музыкально-драматического театра, где каждая постановка на сцене — просто кладезь для эксклюзивных фотоснимков.

В рамках совместного проекта музея изобразительных искусств и Управления Федеральной почтовой связи республики зрителям вновь представилась возможность отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с авторскими фотографиями с изображением ингушских башен, подготовленные Почтой России.

Для гостей была представлена выставка-продажа партворка «Почтальоны России» — ограниченной серии раскрашенных фигурок российских почтальонов из разных эпох и миниатюр служебного транспорта почтовиков. Также сотрудники Почты России организовали интерактивную викторину, участники отвечали на вопросы, благодаря которым не только получили ценные призы, но и узнали для себя много нового и полезного о Почте России.

Многочисленные почитатели творчества Заура Плиева пришли в этот день поддержать его и вновь удостовериться в его несомненном таланте фотохудожника.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева: «Сегодняшнее мероприятие сотрудники музея и Почты России постарались представить для вас максимально красочным и интересным. Заур Плиев не раз показывал нам свой уровень профессионализма, принимая участие в наших проектах, и сегодняшняя выставка ещё одно доказательство этого».

Далее выступила главный специалист по коммуникациям УФПС Республики Ингушетия Хади Оздоева: «Сегодня мы вновь встречаемся в этом прекрасном музее. Как и прежде, мы подготовили для вас открытки, но уже с авторскими работами Заура Плиева. Данный проект без преувеличения уже достиг планетарного масштаба, так как вы можете совершенно бесплатно отправить эти открытки в любой уголок нашей планеты, а сотрудники Почты России проследят, чтобы каждый адресат получил в руки открытку с частичкой нашей родины».

Начальник назрановского почтамта Бекхан Бадиев в своем выступлении поздравил Заура Плиева с открытием выставки и поблагодарил сотрудников музея за проделанную работу. Бекхан Бадиев от лица директора регионального управления Почты России Камбулата Сукиева вручил благодарности министру культуры республики Залине Льяновой, директору

музея Любови Тумгоевой, заместителю директора музея Асе Евлоевой и автору представленных на выставке фоторабот Зауру Плиеву за сотрудничество и реализацию совместного с Почтой России проекта «День

ингушских башен».

Не осталось в стороне в выражении благодарности и руководство музея. Любовь Тумгоева вручила благодарности Зауру Плиеву за проведение

персональной выставки и вклад в сохранение культуры Ингушетии, а также главному специалисту по корпоративным коммуникациям УФПС по РИ Хади Оздоевой за участие в совместном проекте.

Далее выступил один из почетных гостей мероприятия, председатель городского совета депутатов города Карабулака Магомед Мартазанов.

«Всегда приятно находиться в залах этого музея, где неизменно кипит работа и искрятся эмоции людей, — сказал он. — Отрадно, что зал наполнен также и детьми, которые всегда из этого музея уходят, унося с собой огромный багаж знаний и впечатлений. Это, несомненно, залог продуктивной деятельности всего коллектива музея.

Сегодня здесь Заур представил плоды своей неповторимой работы, за что мы все благодарны ему. Мы можем по-разному смотреть на один предмет и не видеть его красоты, но такие люди, как Заур, дают нам возможность увидеть все прекрасное, что мы пропускаем мимо глаз.

Отдельно я хотел бы поблагодарить и сотрудников Почты России, которые подготовили просто потрясающие открытки с нашими башнями. Я благодарен всем участникам выставки. Успехов вам и новых ярких проектов!»

Ведущий специалист отдела историко-культурного и художественного наследия Министерства культуры Ингушетии Залина Заурова, поздравив Заура Плиева с открытием выставки, вручила ему приветственный адрес от министра культуры Залины Льяновой.

«Уважаемый Заур Рашидович! Сердечно поздравляю Вас с открытием персональной фотовыставки «День ингушских башен» в стенах Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. В этом году мы впервые отмечаем знаменательный для нас праздник — День ингушских башен, который отныне будет отмечаться каждую третью субботу мая. В связи с этим проведение Вашей персональной фотовыставки — это важное и знаменательное событие в культурной и общественной жизни республики, которое способствует формированию идеологии мира, единства народа и популяризации национальной культуры. Посетители экспозиции узнают много нового о нашей башенной культуре сквозь призму ваших фоторабот. Уверена, что фотовыставка «День ингушских башен» по праву займет достойное место в экспозиции музея ИЗО Ингушетии, найдет живой отклик у представителей самых разных поколений, подарит всем много приятных и глубоких впечатлений. От всей души желаю всем вам новых творческих идей, успехов и вдохновения!» — отметила министр в своем приветственном адресе.

Особым и изумительным вокальным выступлением поздравила виновника торжества заслуженная артистка Ингушетии Бэла Базоркина, которая исполнила две песенные композиции.

Важность нового праздника и данного мероприятия подчеркнули в своих выступлениях заслуженный деятель искусств республики, мастер ДПИ, живописец, фотограф Аюп Цуроев и заместитель Союза художников Ингушетии Магомед Гаракоев. Они также поздравили Заура Плиева с очередной персональной выставкой и поблагодарили сотрудников музея и Почты России за такой интересный проект.

В завершение выставки перед гостями мероприятия выступил Заур Плиев.

«В этом году День ингушских башен отмечается впервые, и это, без преувеличения, историческое событие, — сказал он. — Поэтому мне вдвойне приятно было получить приглашение принять участие в этом проекте. Ингушские башни — это символ нашего народа, и очень хорошо, что теперь есть такой праздник. Делать фотографии многовековых башен в горах Ингушетии — захватывающий процесс. Каждый раз и в разное время года снимки получаются разными и особенными. Для меня каждая такая фотосессия в горной Ингушетии неповторима».

Заур поблагодарил сотрудников музея и представителя Почты России Хади Оздоеву за высокую оценку своего творчества и возможность участвовать в таком увлекательном проекте.

Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия