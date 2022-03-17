О поддержке малого и среднего бизнеса
Городские власти Назрани пообщались с предпринимателями
В администрации Назрани состоялась встреча главы города Урусхана Евлоева с генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаважем Бузуртановым.
Директор фонда коротко рассказал о деятельности, целях и задачах организации. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства в свете текущих событий, поделились планами дальнейшего сотрудничества.
В ходе встречи были обсуждены механизмы взаимодействия в сфере поддержки предпринимателей города Назрани, намечены точки соприкосновения в возможном решении обозначенных в данном направлении проблем.
Завершая общение, Евлоев поблагодарил руководство фонда за сотрудничество и поддержку.