Директор фонда коротко рассказал о деятельности, целях и задачах организации. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства в свете текущих событий, поделились планами дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены механизмы взаимодействия в сфере поддержки предпринимателей города Назрани, намечены точки соприкосновения в возможном решении обозначенных в данном направлении проблем.

Завершая общение, Евлоев поблагодарил руководство фонда за сотрудничество и поддержку.