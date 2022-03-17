Предпринимательство

О поддержке малого и среднего бизнеса

Городские власти Назрани пообщались с предпринимателями

0

В администрации Назрани состоялась встреча главы города Урусхана Евлоева с генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаважем Бузуртановым.

Директор фонда коротко рассказал о деятельности, целях и задачах организации. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства в свете текущих событий, поделились планами дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены механизмы взаимодействия в сфере поддержки предпринимателей города Назрани, намечены точки соприкосновения в возможном решении обозначенных в данном направлении проблем.

Завершая общение, Евлоев поблагодарил руководство фонда за сотрудничество и поддержку.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия и Тюменская область заключили соглашение о прямом авиасообщении
Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Ваха Беков
Прокуратура Ингушетии проверит строительную компанию после смерти рабочего
Власти Ингушетии зарегистрируют слоган «Ингушетия — родина башен»
В Ингушетии формируют команды юных боксёров для участия в общероссийских соревнованиях
Ингушский борец вольного стиля Абдулла Томов стал победителем открытого Кубка Польши
Аграрии Ингушетии получат более 375 млн рублей господдержки
Школу 1915 года постройки в Ингушетии закроют из-за грубых нарушений правил безопасности
ФАС обещает штрафы за «искусственный дефицит» сахара
СК Ингушетии начал проверку по факту гибели рабочего на стройке
Covid-19 за сутки выявили у 27 жителей Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 