Ид аль-Фитр

2 мая — первый день одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр

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Первый день разговения, после обязательного месячного поста для всех верующих мусульман, приходится на понедельник 2 мая. Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии Магомед Харсиев.

«Религиозные органы Саудовской Аравии объявили, что 30 апреля новая луна месяца Шавваль не была замечена, соответственно первый день праздника Ид аль-Фитр (Мархаш) приходится на завтра, 2 мая», — сказал собеседник издания.

Также Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Фитр, в соответствии с которым 4 мая — дополнительный выходной день в республике.

По данным Минпромсвязи республики, в период празднования Ураза-байрам в регионе с 1 по 4 мая продлят работу общественного транспорта, проезд в эти дни бесплатный.

Отметим, что в основе мусульманского календаря лежит лунный год, состоящий из 12 месяцев. Лунный месяц составляет 29 или 30 дней. Обычный лунный год содержит 354 дня, а високосный — 355.

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