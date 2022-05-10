Праздник

Ансамбль «Сийг» выступил в праздничном концерте на площади Алания в Магасе

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Образцовый художественный коллектив Ингушетии детский хореографический ансамбль «Сийг» выступил на праздничном концерте, приуроченном к 77-ой годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом, который состоялся в Магасе, рассказал руководитель коллектива, член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев.

Женский состав ансамбля представил хореографическую композицию «Танец с кувшинами». Выступление юных горянок сопровождалось бурными аплодисментами, и по окончании концертной программы многие зрители, среди которых были туристы из разных уголков России и зарубежья, изъявили желание сфотографироваться на память с ансамблем на фоне главной достопримечательности столицы республики — башни Согласия.

Напомним, ансамбль «Сийг» является лауреатом, победителем и обладателем Гран-При многих республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов по всей России и за рубежом. Совсем недавно коллектив стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошел в Ставрополе.

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